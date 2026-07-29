Ее бывший муж взял новостную публикацию Press.lv о том, что Государственная полиция начала уголовный процесс против спортивного тренера за сексуальное насилие над детьми. В самой новости не указываются личные данные подозреваемого, но ее бывший супруг Максим Линич воспользовался громким заголовком, чтобы подставить Леонида — нынешнего гражданского мужа Карины.
Много труда для этого не потребовалось: Линич смонтировал видео, в котором дополнил новость фотографией и личным номером телефона Леонида К., утверждая что он якобы причастен к этому громкому делу, и распространил получившийся материал через TikTok и Facebook. Учитывая, что Леонид действительно известный спортивный тренер в Латвии, видео стремительно распространилось по социальным сетям, а его репутация и работа оказалась под ударом.
— Представьте себе: человек работает судьей на соревнованиях, тренером, ведет обычную жизнь, а его фотографию используют в фейковой публикации с чужими данными. И все это начинают массово распространять, — рассказала Карина. Как утверждает женщина, за публикациями стоит ее бывший муж, который после развода, по ее словам, на протяжении многих лет продолжает ее преследовать.
Карина уверена, что подобные публикации в социальных сетях способны нанести серьезный ущерб репутации человека. По ее словам, из-за скандального видео возникли проблемы перед международными соревнованиями, где Леонид должен был работать судьей. Коллеги и знакомые начали звонить и спрашивать, что происходит, а сам он оказался вынужден объяснять, что информация в интернете не соответствует действительности.
— Люди ведь не разбираются. Они увидели публикацию — и уже делают выводы, — говорит женщина.
По словам нашей собеседницы, пострадавший обратился в полицию, однако оперативно остановить распространение ложной информации не удалось.
— Мы пытались самостоятельно через TikTok и Facebook добиться удаления публикации, писали обращения, но почти сутки ничего не происходило. Полиция тоже никак не смогла помочь, — рассказывает Карина.
Особое возмущение вызывает то, что даже после многочисленных жалоб социальные сети не спешат удалять подобный контент. По словам женщины, только после того как к отправке жалоб подключились десятки людей и специалисты в сфере IT помогли найти способы связи с администрацией платформ, ситуация начала меняться. Сейчас ложная публикация уже удалена из соцсетей, но осадок, как говорится, остался.
При этом автоматические ответы социальных сетей, как утверждает собеседница, сводились к тому, что оснований для удаления публикации они не увидели.
По словам Карины, ситуация осложняется тем, что бывший муж сейчас находится за пределами Латвии. Из-за этого, считает она, привлечь его к ответственности значительно сложнее. Она также утверждает, что после переезда в Белоруссию бывший супруг продолжает присылать ей сообщения с угрозами и использовать социальные сети для распространения ложной информации.
По мнению Карины, действия бывшего мужа могут быть продиктованы ревностью и желанием отомстить после развода. Женщина утверждает, что он ушел из семьи, рассчитывая, что она останется несчастной и не сможет наладить личную жизнь. Однако события развивались иначе: Карина создала новые отношения, продолжила работать и воспитывать ребенка.
— Человек ушел из семьи и рассчитывал, что женщина будет несчастная, бедная, брошенная, а он — счастливый с новой женщиной. А тут оказалось, что жизнь продолжается, все хорошо, — объясняет Карина возможные причины многолетнего преследования.
По ее словам, бывший супруг не может смириться с тем, что после его ухода она смогла устроить свою жизнь. Именно с этим женщина связывает появление порочащих публикаций, распространение личных данных и попытки нанести ущерб репутации ее нынешнего спутника.
Не добившись результата от полиции, Карина также попыталась обратиться в посольство Белоруссии. Однако понятного и доступного механизма подачи заявления ей, по ее словам, предложено не было.
— Я даже звонила в белорусское посольство. Мне сказали, что нужно приехать с заявлением хотя бы на первый блокпост в Белоруссии. Но я работаю в государственном учреждении, и нам прямо говорят не ездить в ту сторону, — рассказала она.
Во время нашего разговора женщина подняла и другую проблему. По ее словам, бывший супруг уклоняется от выплаты алиментов, а международные процедуры взыскания оказываются слишком медленными. Как утверждает Карина, из-за длительной переписки между государственными учреждениями ребенок фактически длительное время оставался без содержания, пока различные инстанции направляли запросы в другие страны и ожидали ответов.
Нужно отметить, что автор порочащего видео не рядовой пользователь социальных сетей. Максим Линич известный в узких кругах блогер с псевдонимом Maksometr. Он восхваляет жизнь в Белоруссии, ее президента Александра Лукашенко и, конечно же, российскую а.рмию Более года назад Линича объявили в розыск по подозрению в оправдании военных преступлений, а также в разжигании национальной ненависти.
Случай Карины показывает: из-за видео и материалов с клеветой под ударом может оказаться не только государственная безопасность, но и жизни конкретных латвийцев. Особенно, если блогер решит воспользоваться им из своих личных или корыстных побуждений, прекрасно понимая, что никаких последствий или ответственности за свои слова и действия он не несет.
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