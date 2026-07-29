— Представьте себе: человек работает судьей на соревнованиях, тренером, ведет обычную жизнь, а его фотографию используют в фейковой публикации с чужими данными. И все это начинают массово распространять, — рассказала Карина. Как утверждает женщина, за публикациями стоит ее бывший муж, который после развода, по ее словам, на протяжении многих лет продолжает ее преследовать.

Карина уверена, что подобные публикации в социальных сетях способны нанести серьезный ущерб репутации человека. По ее словам, из-за скандального видео возникли проблемы перед международными соревнованиями, где Леонид должен был работать судьей. Коллеги и знакомые начали звонить и спрашивать, что происходит, а сам он оказался вынужден объяснять, что информация в интернете не соответствует действительности.

— Люди ведь не разбираются. Они увидели публикацию — и уже делают выводы, — говорит женщина.