Соответствующие обязательные правила утвердила Юрмальская дума. Они предусматривают, что задекларированные в городе жители смогут получать разрешение на заготовку древесины в лесах, принадлежащих самоуправлению. Речь идет о деревьях, поваленных ветром, поврежденных насекомыми или болезнями, а также о других деревьях, вырубка которых допускается правилами Кабинета министров.
Выдачей разрешений займется Лесохозяйственный отдел Управления имущества Юрмальского самоуправления.
Стоимость древесины депутаты будут утверждать не реже одного раза в год. Сейчас установлены следующие расценки:
дуб, ясень, клен и другие твердые лиственные породы — 18 евро за кубометр;
сосна, ель и другие хвойные породы — 17 евро за кубометр;
береза и черная ольха — 16 евро за кубометр;
остальные лиственные породы — 15 евро за кубометр.
Начальник Лесохозяйственного отдела Улдис Гайс пояснил, что минимальный объем покупки устанавливать не будут, поскольку жителям сложно самостоятельно определить объем выбранного дерева в кубометрах.
По его словам, цель нововведения — не расчистка лесов, а возможность для жителей приобрести дрова для отопления. После заготовки древесины ветки необходимо равномерно разбросать по лесу, не оставляя их в кучах.
Улдис Гайс также напомнил, что действующее законодательство не позволяет самоуправлению бесплатно передавать жителям поваленные или поврежденные деревья.
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