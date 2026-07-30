дуб, ясень, клен и другие твердые лиственные породы — 18 евро за кубометр;

сосна, ель и другие хвойные породы — 17 евро за кубометр;

береза и черная ольха — 16 евро за кубометр;

остальные лиственные породы — 15 евро за кубометр.

Начальник Лесохозяйственного отдела Улдис Гайс пояснил, что минимальный объем покупки устанавливать не будут, поскольку жителям сложно самостоятельно определить объем выбранного дерева в кубометрах.

По его словам, цель нововведения — не расчистка лесов, а возможность для жителей приобрести дрова для отопления. После заготовки древесины ветки необходимо равномерно разбросать по лесу, не оставляя их в кучах.