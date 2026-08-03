Лето в разгаре, но многие поставщики тепла в городах и краях Латвии уже заранее повышают тарифы на теплоэнергию. Так, с июля Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила повышение тарифов на тепло для четырех поставщиков, а для трех – снижение.
Комиссия еженедельно получает новые проекты тарифов, при этом у некоторых поставщиков тарифы меняются несколько раз в год.
В настоящее время в Латвии работают 59 предприятий, оказывающих регулируемые услуги теплоснабжения.
Так, тарифы повышены для пользователей в Кулдиге, Приедайне, Падуре, Пелчи, Ренде, Межвалде, Варме и Алсунге (предприятие KuldIgas siltumtIkli) – 74,78 евро за мегаватт-час; в Юрмале (JUrmalas siltums) – до 85,03 евро; в Стенде, Пастенде, Валдемарпилсе, Сабиле, Приедес, Звиргзди, Рое и Руде, волостях Гибулю, Лауциенес, Вирбу, Лайдзес, Либагу и Абавас, а также в Мундигциемсе, поселке школы Вандзене (Talsu namsaimnieks) – до 90,93 евро; в Салдусе, Эзере, Пампали и Намики (Saldus komunAlserviss) – до 93,64 евро.
Снижение тарифов утверждено в Валмиере (Valmieras Udens) – до 75,58 евро за мегаватт-час; в Цесисе (Adven Latvia) – до 85,11 евро; в Баложи (BaloZu komunAlA saimniecIba) – до 94,94 евро…
Готовь сани летом
Некоторые домоуправления периодически вводят авансовые платежи, но это не стало постоянной практикой. Вместе с тем многие домохозяйства не справляются с платежами в отопительный сезон и доплачивают летом — после того как радиаторы остывают. В такой ситуации, возможно, платить за зимнее тепло авансом – это разумное решение: гарантия оплаты услуги зимой и того, что дому вовремя подключат отопление, а не задержат из-за долгов жильцов, как бывает. Есть случаи, когда жители сами вносят деньги вперед.
Столкнувшись с проблемами подключения тепла в октябре, некоторые активные жители хотят обезопасить себя и дом от сюрпризов и сами выходят с инициативой об авансовых платежах.
— В нашем доме 60 квартир, в нем получали квартиры работники заводов Пролетарского района Риги, ныне Видземского предместья. Еще осталось несколько семей, которые получали ордера на квартиру, но в основном хозяева поменялись, и почти половина квартир сдается, — рассказала Мария ДАВЫДОВА.
Дело в том, что каждый год дому подключают отопление позже, чем другим. Причина — должники. У кого-то пенсии маленькие или работы нет, у других – дети. Платят частями, другие просто игнорируют. Поэтому в сентябре-октябре в доме появляются объявления, в которых домоуправление предупреждает, что если все не уплатят долги, то отопления не будет. А на улице уже 5 градусов (хорошо, что еще со знаком «плюс»). Поэтому часть «старых» жильцов выступила с инициативой, чтобы летом домоуправление ввело в доме авансовые платежи за отопление.
— Знаю, что некоторые жилищные кооперативы и после отключения отопления продолжают начислять жителям небольшие суммы в счет оплаты теплоэнергии в будущем сезоне. В зависимости от величины квартиры это может быть сумма 20-40-50 евро, — продолжает читательница.
– Мы тоже предложили соседям ввести авансовые платежи в размере от 40 до 60 евро. Вспомните: зимой на двухкомнатную квартиру площадью 48 метров приходил счет за тепло до 100-120 евро, а общий счет получался 200-250 евро…
А ведь еще несколько лет назад счета были вполне умеренными: порядка 100 евро за однокомнатную квартиру, 120-140 — за двухкомнатную. Вот часть жильцов и решила обезопасить себя на будущее. Ведь дешевле не будет, это точно. Лучше уж растянуть плату на летние месяцы, чтобы потом в долгах не оказаться.
Но соседи в основном не поддержали идею. Говорят, что хотя бы летом хотят отдохнуть от больших счетов. Это выяснилось во время, так сказать, экспресс-опроса – при встречах соседей на лестничных клетках и во дворе…
Продукт согласия сторон
Можно ли просить домоуправление ввести авансовые платежи в счет будущего отопительного сезона решением сверху?
— Законодательство не обязывает домоуправления взимать авансовые платежи с жильцов, а владельцев квартир в свою очередь не обязывает вносить авансовые платежи за следующий отопительный сезон, если они сами не приняли такого решения, — сообщает юрист Ирина САВЕЛЬЕВА. — Такая практика возможна только по обоюдному согласию – жильцов и домоуправления…
Согласно закону о квартирной собственности, такое решение могут принять владельцы квартир. За него должно проголосовать большинство собственников (50% + 1 голос). Решение может принять общее собрание жильцов, или голоса можно собрать путем опроса, — уточняет юрист.
Кроме того, в решении собрания жильцов должны быть указаны размер авансовых платежей, дата, с которой начнут их взимать, и срок выплат. А в квартирном счете должна появиться графа, указывающая на то, что этот платеж относится к следующему отопительному сезону.
— А могут ли отдельные владельцы квартир без общего решения вносить предоплату летом, чтобы уменьшить счет за отопление зимой? – настаивает читательница.
– Могут. Но это не значит, что сумма вносится именно за отопление, — поясняет юрист. – Она относится ко всем указанным в счете платежам, в том числе и за отопление. Если житель хочет платить вперед, чтобы уменьшить платежи зимой, он может просто делать накопления на зиму: в отдельном конверте наличными дома или на счете в банке…
Опыт авансовых платежей есть в регионах. Например, в Вентспилсе клиентам предлагали вносить авансовые платежи по желанию и в выбранном размере — чтобы создать денежные накопления в счет отопительного сезона. В других городах практикуется выровненный коммунальный платеж – зимой и летом. Но эти инициативы проходят в жизнь с согласия жителей.
А что будет дальше с тарифами на тепло? Судя по информации в СМИ, цены на газ опять начали расти. И хотя, по прогнозам, Европе удастся-таки избежать дефицита топлива, зимой цена на газ может еще вырасти. Так, в начале июля на европейском рынке стоимость газа составляла около 48 евро за мегаватт-час, а до этого она была на уровне 40 евро.
Что тревожно: уровень заполненности газовых хранилищ в настоящее время один из самых низких за долгое время — примерно на 50%. Но до отопительного сезона еще есть время. И на стоимость газа больше влияет ситуация на Ближнем Востоке. В Латвии же от цен на газ зависят и тарифы на отопление. Особенно это касается Риги…
Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА
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