Столкнувшись с проблемами подключения тепла в октябре, некоторые активные жители хотят обезопасить себя и дом от сюрпризов и сами выходят с инициативой об авансовых платежах.

— В нашем доме 60 квартир, в нем получали квартиры работники заводов Пролетарского района Риги, ныне Видземского предместья. Еще осталось несколько семей, которые получали ордера на квартиру, но в основном хозяева поменялись, и почти половина квартир сдается, — рассказала Мария ДАВЫДОВА.

Дело в том, что каждый год дому подключают отопление позже, чем другим. Причина — должники. У кого-то пенсии маленькие или работы нет, у других – дети. Платят частями, другие просто игнорируют. Поэтому в сентябре-октябре в доме появляются объявления, в которых домоуправление предупреждает, что если все не уплатят долги, то отопления не будет. А на улице уже 5 градусов (хорошо, что еще со знаком «плюс»). Поэтому часть «старых» жильцов выступила с инициативой, чтобы летом домоуправление ввело в доме авансовые платежи за отопление.