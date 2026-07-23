Как под копирку
Как уже сообщал наш еженедельник, в 2023 году обрушились панели балкона в доме в Елгаве на Лока магистраля. А в Риге обрушения происходят регулярно. К примеру, рухнула плита балкона в квартире на третьем этаже на балкон второго этаже в доме на улице Дзирциема, 39.
Обнаруженный на месте происшествия мужчина от полученных травм скончался в больнице. Затем аналогичный случай обрушения произошел в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Патверсмес, 22-2. Здесь упал балкон второго этажа, в результате чего пострадали два человека.
Строительные эксперты установили, что причиной катастрофы стали незаконные строительные работы. Пол был покрыт асфальто-бетонной стяжкой толщиной более пяти сантиметров. Несущая конструкция железобетонной балки такой тяжести не выдержала, и железобетонная плита полетела вниз.
Но подобные происшествия могут произойти и при нормальной нагрузке. Просто металлическая арматура, находящаяся в бетоне, ржавеет и теряет несущую способность. Те, кто когда-то проходил такой обязательный курс в любом учебном заведении, где обучают представителей строительных специальностей, должны знать, что бетон как материал обладает завидной прочностью, но очень неустойчив к растяжению.
Вот для этого в него стали вмуровывать металлическую арматуру. Получился железобетон, из которого начиная с 70-х годов прошлого века стали возводить подавляющее большинство зданий. Из него же делали и балконы. Но с годами этот материал разрушается. Тому способствует влага от наших постоянных дождей.
Она проникает в поры бетона и, достигая арматуры, способствует коррозии металла. Последний случай произошел в многоквартирном доме в Пурвциемсе по улице Стайцелес, 11, где обрушился балкон шестого этажа. И, учитывая, что девятиэтажки 602-й серии в Риге возводили в основном с 1971 по 1985 год, то с каждым годом без ремонта опасность «балконопада» будет только увеличиваться. А в Риге домами этой серии застроены районы Плявниеки, Пурвциемс, Иманта, Межциемс и Зиепниеккалнс.
Внешние признаки разрушения
В домах более современных серий балконы преобразованы в лоджии. Они имеют стены и потолок и, следовательно, в несущие конструкции меньше попадает сырость. Но вот у кирпичных и панельных «хрущевок» плита полностью открыта. Поэтому владельцам квартир в таких домах, которые имеют балконы, нужно заботиться и о собственной безопасности, чтобы, решив выйти подышать свежим воздухом, не полететь вниз вместе с плитой.
Каковы же признаки ее аварийного состояния? Вас должно насторожить, если на ней образовались глубокие трещины на стыке со стеной, обвалы фрагментов плиты, отслоение бетона снизу плиты, рыхлость бетона сверху плиты, обнажение арматуры.
В таком случае выходить на балкон небезопасно. И надо незамедлительно сообщить об этом своему домоуправу, желательно в письменном виде. Конечно, можно отремонтировать конструкцию самостоятельно. Достаточно отслоить слой разрушенного бетона, обработать антикоррозийным покрытием оголившуюся арматуру, покрасить ее, а затем заделать трещины раствором.
Желательно еще и устроить гидроизоляцию, наклеив на пол специальную мембрану. Но при этом вы еще должны попросить соседа снизу проделать тоже самое с нижней стороны балконной плиты, которая для него является потолком.
По повышенной ставке
В правилах Рижской думы № 146 перечислены дефекты внешнего вида здания, которые позволяют квалифицировать его как деградирующее или опасное. Также определенные признаки могут указывать на то, что техническое состояние здания не соответствует минимальным требованиям, установленным в Законе о строительстве.
К ним относятся и трещины плиты, отслоение, обнажение арматуры. Решение о том, что здание является опасным или находится в аварийном состоянии, принимает строительный инспектор в ходе контроля за эксплуатацией здания. Статус деградирующего строения присваивает специальная комиссия думы.
Для собственников дома этот статус автоматически ведет к увеличение налога на недвижимость. Так, если в квартире задекларировал свое место жительства собственник или его родственник, тогда в Риге ставка налога составляет 0,3% от кадастровой стоимости. Когда же здание признано деградирующим, то ставка налога автоматически поднимается до 3%, или в десять раз.
Подобная финансовая удавка должна заставить собственников незамедлительно приступать к ремонту. А вот здесь возникает проблема. По латвийскому законодательству балкон отнесен к коллективной собственности всех квартировладельцев многоэтажки. И, значит, платить должны все квартировладельцы, в том числе и проживающие на первом этаже, где в квартирах подобные архитектурные формы не предусмотрены.
Если рассуждать в соответствии с буквой закона, то каждый может зайти на любой балкон дома, ведь это коллективная собственность. Но попробуйте произвести хотя бы одну подобную попытку, последствия окажутся удручающими. И естественно, у жителей того же первого этаже полностью пропадает интерес финансировать работы по ремонту балконов у соседей.
Цена вопроса
Ремонт балкона можно произвести самостоятельно, конечно, если он не находится в аварийном состоянии. Вы максимум потратите 100 евро. Но если с вашим балконом что-то случится, то вас тут же обвинят в незаконных строительных работах, которые должны проводить только сертифицированные строители. А у них расценки совершенно другие.
Так, согласно расценкам одной из строительных фирм, косметический ремонт и гидроизоляция, которая включает покраску, герметизацию швов и обновление перил будет стоить от 200 до 600 евро за один балкон. А вот в случае капитального ремонта (восстановление бетонного основания, новая гидроизоляция и отделка) стоимость составит от 1 200 до 2 500 евро. К этим суммам надо еще приплюсовать 21-процентный НДС.
Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks заявляет, что средств, которые в виде квартплаты отчисляются на капитальный ремонт многоэтажки, хватает только на то, чтобы покрасить балконы. Решение же об их капитальном ремонте должны принимать большинством в 51% все собственники здания — квартировладельцы. Но в домоуправлении отмечают, что у каждой четвертой многоэтажки, у которых есть подобные проблемы, собственники отказались выделять на ремонт деньги, так как не удалось собрать необходимое количество подписей.
В Министерстве экономики уже не первый год готовится соответствующий законопроект, который обязал бы всех собственников платить за обслуживание балконов. Но пока законодательного оформления подобных инициатив еще нет, а значит, все остается по-прежнему.
В Рижской строительной управе считают, что если домоуправляющий не зафиксировал каких-то дефектов и ввел в заблуждение жильца, что у него все в порядке, то упавший балкон — это ответственность управляющей компании. Но если она сделала все, обследовала, зафиксировала, предложила вариант решения проблемы, а жильцы не захотели решать ее, то это их ответственность. И если чей-то балкон все же рухнет кому-то на голову, то к ответственности смогут привлечь весь дом.
Александр ФЕДОТОВ
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