Строительные эксперты установили, что причиной катастрофы стали незаконные строительные работы. Пол был покрыт асфальто-бетонной стяжкой толщиной более пяти сантиметров. Несущая конструкция железобетонной балки такой тяжести не выдержала, и железобетонная плита полетела вниз.

Но подобные происшествия могут произойти и при нормальной нагрузке. Просто металлическая арматура, находящаяся в бетоне, ржавеет и теряет несущую способность. Те, кто когда-то проходил такой обязательный курс в любом учебном заведении, где обучают представителей строительных специальностей, должны знать, что бетон как материал обладает завидной прочностью, но очень неустойчив к растяжению.

Вот для этого в него стали вмуровывать металлическую арматуру. Получился железобетон, из которого начиная с 70-х годов прошлого века стали возводить подавляющее большинство зданий. Из него же делали и балконы. Но с годами этот материал разрушается. Тому способствует влага от наших постоянных дождей.