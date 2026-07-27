Бригада начинает уборку с шести часов. К тому времени, когда жители отправляются на работу, в школу, территория уже очищена. Утром проводится обход и выполняются первоочередные срочные работы, а если на какой-то территории требуется более масштабная уборка, бригада приезжает повторно и выполняет эти работы…

В бригадах обычно работают от четырех до шести человек — в зависимости от размера территории и домов. С каждым домом работают две команды: одна отвечает за уборку территории, другая – подъездов. Подъезды убирают раз в неделю — подметают и моют. А раз в году большая уборка — с мытьем окон.

В то же время многие жители ощущают дискомфорт от того, что в дом приходят чужие люди и что-то шумно делают. Это можно исправить. Если собственники квартир хотят вернуть дворника, они должны проголосовать за это решение и сообщить о нем управляющему участком или написать электронное письмо на адрес обслуживающего предприятия.

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Подготовила Вера ВОЛОДИНА