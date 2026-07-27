Порядок в доме
Регулируют правила Кабинета министров
Порядок и требования к санитарной уборке многоквартирного дома и прилегающей к нему территории регламентируют правила Кабинета министров № 906 о санитарной уборке в жилом многоквартирном доме (DzIvojamAs mAjas sanitArAs apkopes noteikumi).
Общую организацию выполнения санитарных требований в доме обеспечивает управляющий многоквартирным домом. Он обязан предоставить владельцам квартир и официальным нанимателям контактную информацию, куда они могут обратиться, заметив непорядок/угрозу для жилого дома.
Работы по содержанию территории и внутренних помещений дома может выполнять дворник (работник по найму или договору) или бригады специалистов, нанятые на выполнение отдельных работ. Это решает общность дома.
Чистота всегда
Уборка подъездов и лестничных клеток
Часто можно слышать, что на лестницах дворник убирает только перед большими праздниками. Вместе с тем, согласно правилам КМ, влажную уборку лестничной клетки необходимо обеспечивать как минимум один раз в неделю. При обильных осадках влажная уборка должна проводиться чаще.
Окна должны быть вымыты как минимум один раз в год.
Много дел и во дворе
Уход за территорией вокруг жилого дома
Работы по уборке территории (принадлежащей дому земли или участка) должны проводиться в соответствии с правилами местного самоуправления.
Вместе с тем основой для этих правил служат правила Кабинета министров № 906, которые определяют обязательные регулярно выполняемые работы по уборке территории:
— чистка тротуаров, дорожек и подъездных путей;
— покос растущей на территории травы;
— уборка опавшей листвы, сухих растений и веток;
— уход за насаждениями.
Дополнительные работы по уборке территории в зимний период:
— очистка ото льда и снега тротуаров, дорожек и подъездных путей, по необходимости и других участков территории, посыпание дорожек, тротуаров и подъездных путей противоскользящими материалами;
— очистка фасада и крыши от снега и льда (и от сосулек), чтобы не допустить падения льда и снега с крыши, водостоков, лоджий и балконов;
— своевременное ограничение опасных мест для обеспечения безопасности пешеходов и транспортных средств.
(!) На территории жилого дома, в том числе в помещениях общего пользования, необходимо своевременно убирать опасные для здоровья и загрязнения среды мусор и строительные отходы, которые несут угрозу отравления, травм, распространения инфекционных болезней или связаны с распространением запахов.
А также…
* Своевременно обеспечить мероприятия, направленные против грызунов и насекомых.
* Контейнеры для отходов не должны размещаться под наружными воздухозаборниками вентиляционной системы.
Рекомендуется размещать мусорные баки не ближе, чем в 10 метрах от окон жилого дома. (Обслуживание отходов регулируют нормативные акты).
* Необходимо регулярно обеспечивать очистку водостоков, водосточные труб и ливневых колодцев.
* Средства для уборки жилого дома, а также дезинфицирующие средства должны храниться в специально отведенном закрытом месте.
* Если в жилом доме имеется сухой туалет, наружная емкость для сточных вод или индивидуальная система очистки сточных вод, управляющий обязан обеспечить содержание строений и своевременный вывоз содержимого емкостей на очистные сооружения.
* Инвентарь, необходимый для уборки жилого дома, а также средства дезинфекции следует хранить в специально отведенном для этого месте.
Кто оплачивает труд дворника?
Оплату труда дворника производит управляющий из средств жильцов, которые они ежемесячно перечисляют как квартплату по графе apsaimniekoSana/pārvaldišana (обхозяйствование — обслуживание и управление) или Ires maksa.
Забота управляющего
Обеспечить порядок работ
Порядок в доме и на территории вокруг него обязан организовать управляющий домом (домоуправление). У него тоже много обязанностей в многоквартирном доме.
* Если управляющий жилым домом констатирует, что необходимо провести дезинфекцию, дезинсекцию или дератизацию жилых помещений, он обязан как минимум за пять дней до этого письменно проинформировать владельцев жилого дома и нанимателей о предстоящих мероприятиях, которые будут проводиться для устранения открытой угрозы.
* Управляющий жилого дома обязан постоянно обеспечивать температуру горячей воды на выходе из теплоузла не менее +55 градусов Цельсия.
* Управляющий обязан обеспечить лицо, выполняющее санитарную уборку дома, местом забора воды.
* Не реже раза в квартал распространять среди собственников и нанимателей дополнительный информационный материал Центра контроля и профилактики заболеваний об индивидуальных профилактических мероприятиях, необходимых для ограничения распространения бактерий Legionella spp. в отдельных квартирных собственностях.
Бригада за дворника
Нововведение не всем по нраву
Сейчас нередко можно увидеть целые бригады, приезжающие делать уборку в том или ином доме. Эту практику активно использует ООО Rīgas namu pārvaldnieks. Бригадам тоже установлен порядок уборки помещений и территории.
Бригада начинает уборку с шести часов. К тому времени, когда жители отправляются на работу, в школу, территория уже очищена. Утром проводится обход и выполняются первоочередные срочные работы, а если на какой-то территории требуется более масштабная уборка, бригада приезжает повторно и выполняет эти работы…
В бригадах обычно работают от четырех до шести человек — в зависимости от размера территории и домов. С каждым домом работают две команды: одна отвечает за уборку территории, другая – подъездов. Подъезды убирают раз в неделю — подметают и моют. А раз в году большая уборка — с мытьем окон.
В то же время многие жители ощущают дискомфорт от того, что в дом приходят чужие люди и что-то шумно делают. Это можно исправить. Если собственники квартир хотят вернуть дворника, они должны проголосовать за это решение и сообщить о нем управляющему участком или написать электронное письмо на адрес обслуживающего предприятия.
Больше информации – на портале: likumi.lv
Подготовила Вера ВОЛОДИНА
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