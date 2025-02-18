Я призываю вас не паниковать: Калниете решила успокоить латвийцев

Калниете выразила мнение, что возможные мирные переговоры, скорее всего, не увенчаются успехом.

«Кремль не примет условия, которые выдвинет Украина. Потому что не будет такого, чтобы Украина была отодвинута в сторону. Я думаю, что будет применена та же формула, которую США применили при прекращении иракско-иранской войны. Состоялись мирные переговоры между США и Ираком и США и Ираном. И каждая страна была проинформирована о позиции другой страны. Я думаю, то же самое произойдет и с Украиной», — сказала Калниете.

Политик напомнила, что армия Украины насчитывает 900 тысяч солдат, и «украинская армия не пойдет ни на какое политическое соглашение, поскольку цена, которую она заплатила кровью, высока».

Как уже сообщалось, во вторник в Саудовской Аравии встретятся делегации Москвы и Вашингтона. На повестке дня в том числе будут обсуждаться переговоры о войне в Украине и ее завершении. Украина не участвует в этих переговорах, а президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не была информирована об этих переговорах.