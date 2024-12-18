Во второй половине дня Латвию «накроет»: синоптики

На отдельных участках дороги станут скользкими, а во время снегопадов на востоке ухудшится видимость.

Ветер сменится на южный, юго-западный, а во второй половине дня на побережье порывы достигнут 15–16 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +1…+6 градусов, в восточных районах сохранится небольшой мороз: там будет 0…-2 градуса.

В Риге в первой половине дня небо местами будет проясняться, однако во второй половине дня облачность увеличится, ожидаются дождь и мокрый снег. Умеренный западный, северо-западный ветер к полудню постепенно сменится на южный, юго-западный, а максимальная температура воздуха составит +1…+3 градуса.