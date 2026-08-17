В исследовании участвовали 159 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет с повышенным давлением или гипертонией первой степени. В течение 12 недель они ежедневно выпивали по 500 мл одного из трёх напитков: обычного апельсинового сока, сока с дополнительным гесперидином или контрольного напитка.
Гесперидин — один из основных флавоноидов цитрусовых. Именно его учёные давно подозревают в благоприятном воздействии на сосуды.
Через 12 недель результат оказался вполне измеримым. У участников, получавших апельсиновый сок, снизилось систолическое давление, то самое «верхнее» число на тонометре. Снижалось и пульсовое давление, а эффект становился заметнее по мере увеличения содержания гесперидина в напитке.
Причём исследователей заинтересовал ещё один момент. Эффект наблюдался не только после нескольких месяцев регулярного употребления. Даже однократная порция обогащённого гесперидином сока давала снижение систолического давления и пульсового давления, а после длительного употребления реакция становилась выраженнее.
Исследователи связывают это прежде всего с влиянием гесперидина на сосуды. Последующие работы той же группы обнаружили изменения метаболитов и молекулярных процессов, связанных с сосудистой функцией, воспалением и регуляцией давления.
Правда, превращать холодильник в домашнюю сокотерапию пока рано. В эксперименте использовали довольно большую порцию — пол-литра ежедневно, а результаты других исследований гесперидина не всегда были столь убедительными. Более ранний метаанализ, например, не обнаружил уверенного снижения давления от добавок гесперидина как таковых.
Но один вывод выглядит особенно любопытно: стакан апельсинового сока оказался не просто сладким дополнением к завтраку. В определённых условиях вещества из обычного апельсина действительно способны добраться до показаний тонометра.
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