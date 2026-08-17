Причём исследователей заинтересовал ещё один момент. Эффект наблюдался не только после нескольких месяцев регулярного употребления. Даже однократная порция обогащённого гесперидином сока давала снижение систолического давления и пульсового давления, а после длительного употребления реакция становилась выраженнее.

Исследователи связывают это прежде всего с влиянием гесперидина на сосуды. Последующие работы той же группы обнаружили изменения метаболитов и молекулярных процессов, связанных с сосудистой функцией, воспалением и регуляцией давления.

Правда, превращать холодильник в домашнюю сокотерапию пока рано. В эксперименте использовали довольно большую порцию — пол-литра ежедневно, а результаты других исследований гесперидина не всегда были столь убедительными. Более ранний метаанализ, например, не обнаружил уверенного снижения давления от добавок гесперидина как таковых.