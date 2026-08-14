А вот с солью экспериментировать опаснее. Для обычного рассола минимальная пропорция составляет около 20 граммов соли на литр воды, а для длительного хранения биохимик использует 40 граммов. Йодированную соль она не советует: йод способен затормозить ферментацию, и вместо хрустящих огурцов в банке может получиться совсем другой результат.

Важна даже погода. Первые три дня оптимальная температура для ферментации составляет примерно 18–22 градуса. В сильную жару процесс может пойти не туда, а у огурцов появится крайне неприятный запах.

И ещё один сюрприз: чесноком лучше не увлекаться. Несмотря на любовь к нему в домашних рецептах, слишком большое его количество тоже способно сделать огурцы мягче.