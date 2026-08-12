Но при меньших количествах картина разделилась. Пиво, сидр и крепкие напитки были связаны с повышенным риском смертности, тогда как у людей, умеренно употреблявших вино, исследователи обнаружили обратную связь. В частности, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у них оказался на 21% ниже, чем у тех, кто почти или совсем не пил.

Это, однако, не означает, что учёные открыли лечебные свойства бокала вина. Исследование было наблюдательным и не доказывает, что именно вино защищает сердце. Люди, предпочитающие вино, чаще пьют его за едой, а их питание и образ жизни могут отличаться от привычек любителей пива или крепкого алкоголя. Исследователи учитывали множество таких факторов, но полностью отделить их влияние невозможно.