За участниками наблюдали в среднем более 13 лет. При высоком употреблении алкоголя никаких приятных сюрпризов не обнаружилось: риск смерти от любых причин оказался на 24% выше, от рака — на 36%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 14%. Причём тип напитка здесь уже особой роли не играл.
Но при меньших количествах картина разделилась. Пиво, сидр и крепкие напитки были связаны с повышенным риском смертности, тогда как у людей, умеренно употреблявших вино, исследователи обнаружили обратную связь. В частности, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у них оказался на 21% ниже, чем у тех, кто почти или совсем не пил.
Это, однако, не означает, что учёные открыли лечебные свойства бокала вина. Исследование было наблюдательным и не доказывает, что именно вино защищает сердце. Люди, предпочитающие вино, чаще пьют его за едой, а их питание и образ жизни могут отличаться от привычек любителей пива или крепкого алкоголя. Исследователи учитывали множество таких факторов, но полностью отделить их влияние невозможно.
Авторы допускают и другой вариант: свою роль могут играть содержащиеся в вине полифенолы и антиоксиданты. Пока же результат скорее добавляет новую деталь в старый спор об алкоголе, чем даёт разрешение открывать бутылку «ради здоровья».
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