Кто любит кислое, а кто — сладкое
Черешня является близкой родственницей вишни. Растения принадлежат к одному и тому же роду, но относятся к разным видам. Ягоды черешни крупнее. Они бывают желтого, алого, пятнистого и бордового цветов. По химическому составу плоды черешни, исключая кислотность, в основном мало отличаются от плодов вишни. В черешне намного больше сахара, чем в вишне (10 ягодок первой по составу фруктозы равны целому стакану второй), поэтому желающие похудеть отдают предпочтение именно вишне.
Кроме того, в черешне чуть больше калия, а также цианидина (антиоксиданта). Но современного потребителя приучили к сладким продуктам, поэтому он покупает именно черешню.
Для мировой торговли сherry (черешня) и сherry sour (вишня, sour означает «кислая») — разные ягоды. И, по данным Продовольственной организации ООН 2023 года (более поздних данных найти не удалось), в мире было собрано 4,3-4,5 млн. тонн черешни, тогда как в 2021 году — только 2,7 млн. тонн.
Мировым лидером по сбору черешни является Турция (736 791 тонна). Вишни было собрано 2 млн. тонн. И здесь также лидирует Турция, за ней следуют США, Иран, Чили и Узбекистан.
В Латвии издавна предпочитали выращивать преимущественно вишню. Вишневые сады были обычным явлением. Селекционеры вывели даже свои национальные сорта, к примеру «латвийская низкая». Сорт был районирован также в Подмосковье и способен плодоносить до 25 лет, давая до 30 килограммов ягод с одного деревца.
Но латвийские селекционеры могут похвастаться и своими сортами черешни. Так, в Институте садоводства в Добеле выведен сорт Aleksandrs. Плоды желтые, 5–5,5 г, сочные, очень вкусные, мякоть твердая, созревают в начале июля. Дерево среднерослое, морозостойкое, крона компактная. Сорт урожайный.
В специализированных питомниках можно приобрести и «латвийскую розовую». Этот сорт образует мощное дерево высотой до 4 метров, дающее крупные, беловато–желтые, с розовым бочком ягоды, очень сладкие, с бесцветной мякотью. Созревают ягоды к началу августа, позднее других сортов. Но промышленных плантаций в Латвии почти не встретишь. Считается, что в нашей стране слишком суровый климат, чтобы выращивать ягоды в промышленных масштабах. Однако, судя по нынешнему лету, этого не скажешь.
Поэтому на прилавках безраздельно господствует импорт. Но это в основном продукция, произведенная в странах ЕС. Торговцы обязаны указывать на этикетках страну происхождения товара. И у нас продается черешня, привезенная из стран, входящих в топ–14 мировых лидеров. Это Италия (93 000 тонн), Испания (106 584 тонны), Греция (90 290 тонн) и Польша (59 957 тонн). Есть еще поставки из Венгрии, которая в десятку лидеров не входит. А вот турецкой, американской или узбекской ягоды у нас нет.
Выбираем ягоду
По мнению специалистов, самые вкусные ягоды продаются к завершению сезона: в конце июля — начале августа. В это время черешня сохраняет максимум пользы. У ранних сортов менее насыщенный вкус, и черешня не такая сладкая. Конечно, вкус во многом зависит от сорта и окраски ягод: желтые и розовые более нежные и водянистые, вкус у них не такой интенсивный, как у темноокрашенных. Черная и темно–красная черешня более мясистая и сладкая.
Черешня, как и вишня, делится на гриоты и аморели: темные ягоды с темным соком и светлые ягоды с практически прозрачным соком. Аморели всегда чуть более кислые, чем гриоты. Но надо помнить, что сладость ягоды зависит не от содержания в ней сахара, а от баланса сахара и кислоты.
Консистенция мякоти не всегда говорит о качестве и в первую очередь зависит от сорта: более мягкая и сочная или плотная и хрустящая. В продажу идут ягоды, как правило, второго вида, поскольку они лучше хранятся.
Но в любом случае срок хранения у черешни небольшой: ее, в отличие от многих фруктов и овощей, собирают, когда она полностью созреет, так как после сбора с ветки ягода останавливает свое созревание. Так что в процессе транспортировки она не дозревает, а может только испортиться.
Поэтому для торговцев так важно черешню побыстрее продать — стоит только несколько дней передержать, и ягоды вмиг потеряют свой товарный вид и начнут портиться.
На том же рижском Центральном рынке иногда можно застать распродажи, во время которых продукция реализуется с очень большими скидками.
Как у клубники хвостики, так и у черешни показатель ее зрелости и качества — плодоножка. Веточки обязательно должны присутствовать. Если они зеленые, это означает, что ягода не перезрела и собрана недавно. Трещины на ягодах сигнализируют о том, что они созревали в слишком влажных условиях (как правило, в пору дождей) и будут водянистыми на вкус. А вмятины и мягкие места указывают, что не соблюдались условия хранения.
Сами ягоды должны быть сухими, плотными, не слишком твердыми, но и не мягкими. Если черешня мягкая, то она перезрела и могла начать портиться. Чем темнее ягоды — тем насыщеннее вкус и больше полезных и питательных веществ в них содержится.
Обязательно понюхайте черешню перед покупкой — у нее не должно быть запаха брожения. Откажитесь от покупки, если в ящике видите много подгнившей продукции. Даже отобранная из такой тары черешня быстро испортится.
Перед тем как предложить близким, черешню нужно тщательно промыть. Иногда ягоду рекомендуют замочить в подсоленной воде. Водная процедура позволяет избавиться от нитратов и остатков пестицидов, которыми щедро обрабатывают плантации.
Редко когда вы найдете червячка в вишне или черешне — личинки попросту не выдерживают химических атак фермеров. Хранить ягоды лучше всего в холодном месте. Пик витамина С достигается на третьи сутки хранения в холодильнике, а если вы хотите полакомиться ягодами зимой, их можно заморозить.
Максимум пользы
Черешня помогает при проблемах с сосудами, очищает от токсинов, налаживает гормональный обмен и полезна при простуде. Врачи рекомендуют ее употреблять при подагре, артрозе и ревматизме.
Она обладает противовоспалительным действием, помогает переваривать пищу, очищает желудочно–кишечный тракт, регулирует пищеварение, поэтому в умеренных количествах черешня как раз способствует потере лишнего веса и восстановлению обмена веществ. Но здесь самое главное слово — умеренность. Объедаться ягодой не стоит.
К тому же она не рекомендуется диабетикам и людям, страдающим непроходимостью кишечника. Также при употреблении в больших объемах черешня и вишня действуют как слабительное.
Александр ФЕДОТОВ
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