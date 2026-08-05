Черешня является близкой родственницей вишни. Растения принадлежат к одному и тому же роду, но относятся к разным видам. Ягоды черешни крупнее. Они бывают желтого, алого, пятнистого и бордового цветов. По химическому составу плоды черешни, исключая кислотность, в основном мало отличаются от плодов вишни. В черешне намного больше сахара, чем в вишне (10 ягодок первой по составу фруктозы равны целому стакану второй), поэтому желающие похудеть отдают предпочтение именно вишне.

Кроме того, в черешне чуть больше калия, а также цианидина (антиоксиданта). Но современного потребителя приучили к сладким продуктам, поэтому он покупает именно черешню.