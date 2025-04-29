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Вину свою признал: гражданина Латвии осудили за участие в войне против Украины на стороне РФ

Редакция PRESS 29 апреля, 2025 18:01

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LETA

Рижский городской суд приговорил гражданина Латвии к шести годам лишения свободы и двухлетнему надзору пробации за участие в боевых действиях на стороне России в Украине и за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщает прокуратура.

Мужчину задержали осенью 2024 года в Шкильбенской волости, когда он пытался нелегально попасть в Латвию из России. В результате расследования выяснилось, что в 2023 году он подписал контракт на службу в вооружённых силах РФ, вопреки запрету, установленному законом о национальной безопасности Латвии.

Сначала он был направлен в Челябинск, где проходил службу в составе 80-го танкового полка — в артиллерийском подразделении. Уже в октябре его перебросили в зону активных боевых действий на территории Украины, в Донецкую область. Там он, по данным обвинения, занимался строительством укреплений для российской армии, выполнял охранные функции с оружием, выданным российской стороной, участвовал в тактических боях и учениях по стрельбе.

Также установлено, что осенью 2024 года он незаконно пересёк внешнюю границу Латвии, возвращаясь из России.

Несмотря на серьёзность обвинений — участие в вооружённом конфликте, угрожающем территориальной целостности и независимости другого государства, — суд учёл, что обвиняемый полностью признал вину, сотрудничал со следствием, выразил раскаяние и обязался компенсировать государству понесённые расходы.

Стороны заключили досудебное соглашение, которое суд утвердил.

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