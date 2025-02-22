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Ветеринары предупреждают: берегите питомцев — они могут стать жертвами лис. Даже в городе

© LETA 22 февраля, 2025 15:09

Новости Латвии 0 комментариев

Lapsa.

Оставленные без присмотра домашние питомцы даже в городах могут стать легкой добычей для лис и других диких хищников, которые в поисках корма все чаще приходят в города. Об этом агентству LETA заявили представители Латвийского общества ветеринарных врачей.

Ветеринары предупреждают, что наиболее уязвимы для зверей старые и слабые кошки, которым не хватит сил для защиты от нападения лисы. Поэтому таких животных не следует выпускать одних во двор.

Заместитель руководителя секции мелких животных Латвийского общества ветеринарных врачей Лита Конопоре отметила, что в соцсетях регулярно появляются видеоролики, где видно, как по рижским микрорайонам и даже центру столицы бродят дикие животные, включая лис, которые в конце зимы, когда близится время рождения лисят, активно ищут пищу.

Общество также напоминает, что коты и кошки, которых выпускают на улицу, должны быть чипированы, стерилизованы и привиты против бешенства.

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