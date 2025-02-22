Ветеринары предупреждают: берегите питомцев — они могут стать жертвами лис. Даже в городе

Ветеринары предупреждают, что наиболее уязвимы для зверей старые и слабые кошки, которым не хватит сил для защиты от нападения лисы. Поэтому таких животных не следует выпускать одних во двор.

Заместитель руководителя секции мелких животных Латвийского общества ветеринарных врачей Лита Конопоре отметила, что в соцсетях регулярно появляются видеоролики, где видно, как по рижским микрорайонам и даже центру столицы бродят дикие животные, включая лис, которые в конце зимы, когда близится время рождения лисят, активно ищут пищу.

Общество также напоминает, что коты и кошки, которых выпускают на улицу, должны быть чипированы, стерилизованы и привиты против бешенства.