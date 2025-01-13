В чём отличие нынешней приватизации госпредприятий от советской: министр

Авиакомпания должна была стать первой такой компанией, за которой последовали бы другие. Однако планы относительно других компаний по-прежнему рассматриваются как желательные, а реализация их может занять годы, сообщает программа Латвийского телевидения "de facto".

Правительство зафиксировало свое обязательство разместить акции компаний на фондовой бирже осенью 2023 года в правительственной декларации, но пока прогресса нет. При этом министр финансов отмечает, что планы по-прежнему актуальны.

"Много времени ушло, чтобы политически добиться уверенности, что это вообще тема, достойная обсуждения. Это первый политический цикл, когда было сказано - хорошо, мы готовы включить это в правительственную программу. И мы следуем этому", - говорит министр финансов Арвилс Ашераденс.

Как заявил член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) Марис Вайновскис, задержка может быть связана с определенным страхом перед таким шагом.

"Есть эта стигма о приватизации. Но вывод предприятия на фондовую биржу - это не старомодная приватизация! Есть принципиальные отличия в нескольких моментах. Я могу перечислить три. Во-первых, эти предприятия продаются частным инвесторам по реальной цене - это цена, определяемая рынком. Во-вторых, нет отложенного платежа, который будет выплачен в течение 10 или 15 лет из собственных денег компании - инвестировать надо немедленно. И тогда через раскрытие информации приходит лучшее управление", - говорит Вайновскис.

Государство обязалось достичь определенных результатов к 2027 году, и первый отчет о прогрессе Министерство финансов должно подготовить к апрелю текущего года.

(Lsm.lv)