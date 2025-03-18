«Цените каждое мгновение, проведённое с родными!» Умер Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова

"Я больше не ребёнок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушёл из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдёшь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!", — написал Филипп в социальной сети.

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Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. В конце 1940-х годов окончил училище по специальности сапожника, после этого несколько лет работал по специальности. Тогда же начал петь в самодеятельном хоре при обувном предприятии. В 18 лет без музыкального образования был принят стажером в Государственную оперу Варны.

В 1966 году Бедрос Киркоров окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа и начал выступать в программах Москонцерта, исполнял песни на итальянском, русском и болгарском языках, выступал с сольными концертами и принимал участие в крупных эстрадных программах. В его репертуаре — популярные советские песни, романсы и национальные баллады. В 1992 году Бедрос Киркоров стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.