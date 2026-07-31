Президент США Дональд Трамп заявил, что возглавляемый им Совет мира достиг «исторического соглашения» о разоружении ХАМАС и всех других групп. «Соглашение является крайне важным шагом к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира, чтобы помочь палестинскому народу. В то же время Израиль получит ту безопасность, которой он заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», — написал в соцсетеях американский лидер. Он уточнил, что соглашение стало важным шагом в реализации его 20-пунктного плана по прекращению войны в Газе.
Трамп добавил, что после завершения этапа разоружения силы ЦАХАЛ покинут сектор. «Израиль получит заслуженный уровень безопасности, а сектор Газа больше не будет использоваться как плацдарм для терактов», — пояснил он.
Сделка действительно предусматривает постепенный вывод войск в рамках графика, который еще не согласован. Сначала будет передано оружие, находящееся в руках полиции в Газе. Затем — тяжелое вооружение, склады оружия и туннели. Речь идет о длительном процессе, которым будут руководить международные силы. Последним будет отдано личное оружие. Аналитики считают, что сдача тяжёлого вооружения и вывод из эксплуатации туннелей ХАМАС может занять от 200 до 350 дней.
Израильские СМИ сообщают, что Трамп предполагает и план социального мира для Газы, который будет подписан всеми фракциями и группами в Газе для защиты от внутреннего насилия и обеспечения защиты от актов мести.
Переговоры между Израилем и ХАМАС до сих пор оставались подвешенными как раз из-за разногласий по вопросу, касающегося разоружения ХАМАС и восстановления Газы. ХАМАС требовал, в числе прочего, вывода израильских войск из Газы и гарантий создания независимого палестинского государства. Израильтяне со своей стороны отказывались менять позицию и заявляли о намерении сохранить военное присутствие на стратегических участках сектора.
На сегодня ни ХАМАС, ни Израиль пока не дали понять, что согласны с этим соглашением.
Израиль сохраняет скепсис
По словам представителя США, Израиль, который с большим недоверием относится к готовности ХАМАС сложить оружие или хотя бы отказаться от неформального контроля над Газой, информировали о каждом этапе переговоров.
При этом, отметил он, от Израиля не требуют ничего сверх первоначальных обязательств, взятых при согласии на 20-пунктовый план Трампа, который по сути предполагает вывод войск из Газы и прекращение авиаударов по территории.
В начале месяца ХАМАС объявил, что распускает своё правительство в анклаве и готовится передать власть техническому комитету при поддержке ООН в рамках соглашения о прекращении огня.
Чиновник добавил, что Трамп будет «крайне, крайне разочарован», если Израиль не станет соблюдать договорённости.
Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщает, что операция Израиля в анклаве, начатая в ответ на теракт ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, унесла жизни как минимум 73 000 палестинцев, включая погибших уже после заключения перемирия.
Трамп и израильский премьер-министр Нетаньяху встретились во вторник в Белом доме, однако информации о содержании их первых очных переговоров с момента начала войны против Ирана кране мало.
Американский президент поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в прекращениипалестино-израильского конфликта и заявил, что угроза повторения нападения, подобного трагедии 7 октября 2023 года, будет устранена.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.