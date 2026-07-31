Израильские СМИ сообщают, что Трамп предполагает и план социального мира для Газы, который будет подписан всеми фракциями и группами в Газе для защиты от внутреннего насилия и обеспечения защиты от актов мести.

Переговоры между Израилем и ХАМАС до сих пор оставались подвешенными как раз из-за разногласий по вопросу, касающегося разоружения ХАМАС и восстановления Газы. ХАМАС требовал, в числе прочего, вывода израильских войск из Газы и гарантий создания независимого палестинского государства. Израильтяне со своей стороны отказывались менять позицию и заявляли о намерении сохранить военное присутствие на стратегических участках сектора.

На сегодня ни ХАМАС, ни Израиль пока не дали понять, что согласны с этим соглашением.