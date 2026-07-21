Ранее 13-й израильский телеканал сообщал, что ультраправый министр впервые изложил эту идею на встрече с руководителем Службы тюрем Коби Якоби в декабре прошлого года, призвав тогда помещать палестинских заключённых в тюрьмы, охраняемые в том числе и крокодилами.

По данным израильских СМИ, на Управление природы и национальных парков, которое изначально не поддержало инициативу, оказывалось давление, чтобы оно разрешило министерству национальной безопасности забрать крокодилов с фермы «Хамат-Гадер» и разместить их вокруг тюрем, где удерживаются палестинские заключённые. Предполагалось начать пилотный проект в тюрьме «Кециот».

В Управлении природы и национальных парков заявили, что реализовать это предложение невозможно, пояснив, что закон позволяет содержать диких животных исключительно в образовательных целях, для научных исследований и просветительской работы.