Трамп: США больше не будут слепо раздавать деньги без какой-либо отдачи для американского народа

Президент Трамп четко заявил, что Соединенные Штаты больше не будут слепо раздавать деньги без какой-либо отдачи для американского народа. Пересмотр и перераспределение иностранной помощи в интересах трудолюбивых налогоплательщиков – это не просто правильное решение, но и моральный императив. Госсекретарь гордится тем, что защищает инвестиции Америки, проводя целенаправленный и взвешенный пересмотр того, как мы тратим иностранную помощь за рубежом.

Американский народ выдал нам четкий мандат – мы должны переориентироваться на национальные интересы США. Госдепартамент и USAID очень серьезно относятся к своей роли распорядителей средств налогоплательщиков. Реализация этого Административного указа и поручений госсекретаря способствует выполнению этой миссии. Государственный секретарь Марко Рубио заявил: “Каждый потраченный нами доллар, каждая финансируемая нами программа и каждая реализуемая нами стратегия должны быть обоснованы ответом на три простых вопроса: делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?”