Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

Трамп: США больше не будут слепо раздавать деньги без какой-либо отдачи для американского народа

Редакция PRESS 28 января, 2025 10:19

Важно 0 комментариев

В соответствии с Административным указом Президента Трампа “О переоценке и реорганизации программ внешней помощи Соединенных Штатов” Государственный секретарь Марко Рубио приостановил с целью пересмотра всю американскую иностранную помощь, финансируемую Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию (USAID) или через них. Он инициирует пересмотр всех программ иностранной помощи, чтобы убедиться в их эффективности и соответствии внешней политике США в рамках повестки дня “Америка прежде всего”.

Президент Трамп четко заявил, что Соединенные Штаты больше не будут слепо раздавать деньги без какой-либо отдачи для американского народа. Пересмотр и перераспределение иностранной помощи в интересах трудолюбивых налогоплательщиков – это не просто правильное решение, но и моральный императив. Госсекретарь гордится тем, что защищает инвестиции Америки, проводя целенаправленный и взвешенный пересмотр того, как мы тратим иностранную помощь за рубежом.

Американский народ выдал нам четкий мандат – мы должны переориентироваться на национальные интересы США. Госдепартамент и USAID очень серьезно относятся к своей роли распорядителей средств налогоплательщиков. Реализация этого Административного указа и поручений госсекретаря способствует выполнению этой миссии. Государственный секретарь Марко Рубио заявил: “Каждый потраченный нами доллар, каждая финансируемая нами программа и каждая реализуемая нами стратегия должны быть обоснованы ответом на три простых вопроса: делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?”

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

США приостановили финансирование поддержки украинских беженцев в Латвии: запланированные мероприятия отменены

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

Запланированное в Риге мероприятие по проекту интеграции украинских беженцев отменено из-за приостановки финансируемых США программ поддержки, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Запланированное в Риге мероприятие по проекту интеграции украинских беженцев отменено из-за приостановки финансируемых США программ поддержки, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Читать
Загрузка

Розенвалдс: почитал программу «Альтернативы для Германии». И что не так? Нам бы такую альтернативу…

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

"Так много ужасных историй о немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Я прочитал их программу, которую рано или поздно все равно нужно будет прочитать, потому что, похоже, они пришли, чтобы остаться, и с ними придется жить и даже сотрудничать, как и с Дональдом Трампом, - пишет у себя на странице ФБ политолог Кристиан Розенвалдс.

"Так много ужасных историй о немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Я прочитал их программу, которую рано или поздно все равно нужно будет прочитать, потому что, похоже, они пришли, чтобы остаться, и с ними придется жить и даже сотрудничать, как и с Дональдом Трампом, - пишет у себя на странице ФБ политолог Кристиан Розенвалдс.

Читать

Россия атаковала Украину дронами. Под Киевом под удар попал музей ретроавтомобилей из коллекции Януковича

Мир 13:46

Мир 0 комментариев

Вооруженные силы РФ в ночь на 28 января атаковали регионы Украины ударными беспилотниками типа «Шахед».

Вооруженные силы РФ в ночь на 28 января атаковали регионы Украины ударными беспилотниками типа «Шахед».

Читать

Администрация Трампа уволила юристов министерства юстиции, работавших над делами против Трампа — пресса

Мир 13:39

Мир 0 комментариев

Временный глава министерства юстиции США уволил более дюжины сотрудников министерства, которые участвовали в расследовании дел против Дональда Трампа. Об этом сообщили телекомпании CNN и CBS, пишет Русская служба Би-би-си.

Временный глава министерства юстиции США уволил более дюжины сотрудников министерства, которые участвовали в расследовании дел против Дональда Трампа. Об этом сообщили телекомпании CNN и CBS, пишет Русская служба Би-би-си.

Читать

Перераспределили: Кабмин направил 200 миллионов евро на систему противовоздушной обороны

Новости Латвии 13:24

Новости Латвии 0 комментариев

Кабинет министров направил 200 миллионов евро на систему противовоздушной обороны (ПВО) Латвии, перераспределив средства внутри оборонного бюджета, сообщает LETA.

Кабинет министров направил 200 миллионов евро на систему противовоздушной обороны (ПВО) Латвии, перераспределив средства внутри оборонного бюджета, сообщает LETA.

Читать

Поддержка Украины жителями Латвии и вера в ее победу растут: результаты опроса

Новости Латвии 13:11

Новости Латвии 0 комментариев

В конце прошлого года возросла поддержка Украины жителями Латвии и вера в ее победу, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу Государственной канцелярии.

В конце прошлого года возросла поддержка Украины жителями Латвии и вера в ее победу, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу Государственной канцелярии.

Читать

Русский союз Ринкевича и другие слова года: чем порадовал латышский язык в 2024-ом

Важно 12:56

Важно 0 комментариев

На этой неделе представители группы развития латышского языка Рижского латышского общества обнародовали слова и выражения 2024 года. Некоторые не могут не радовать.

На этой неделе представители группы развития латышского языка Рижского латышского общества обнародовали слова и выражения 2024 года. Некоторые не могут не радовать.

Читать