За минувшие сутки служба получила 59 вызовов. В 22 случаях пожарные выезжали на тушение возгораний, в том числе одного лесного пожара. Ещё 21 вызов был связан со спасательными работами, а 16 оказались ложными.
В течение суток пожарные также тушили мусор, провода, поле зерновых, легковой автомобиль, сухую траву, дерево и лесную подстилку. Кроме того, поступали вызовы из-за оставленной без присмотра подгоревшей еды и загоревшегося окна.
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