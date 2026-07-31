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FAQ

Какие книги лучше всего подойдут начинающим предпринимателям? Начните с «Малый бизнес: от иллюзий к успеху» и «Кратный рост» — они дают базовые знания и практические советы.