Как мы отбирали: рейтинг LiveLib (данные июль 2026) + рекомендации Forbes Book Club + отзывы покупателей azon.market. В список вошли только книги, которые получили высокие оценки читателей и экспертов.
Почему книги по бизнесу важны
Согласно исследованию OECD, 67% предпринимателей отмечают, что книги по бизнесу помогают им принимать более взвешенные решения и избегать ошибок (OECD, 2025). Для женщин, которые совмещают семью и бизнес, такие книги становятся источником вдохновения и практических советов.
Совет для предпринимателей: выбирайте книги, которые помогут вам решить конкретные задачи — от создания бизнеса до управления финансами.
Топ-5 книг по бизнесу
- «Малый бизнес: от иллюзий к успеху. Как создать компанию и удержать её» — Александр Левитас. Эта книга поможет вам избежать типичных ошибок начинающих предпринимателей и построить устойчивый бизнес.
- «Кратный рост. 21 закон стремительного развития бизнеса» — Андрей Парабеллум. Практическое руководство для тех, кто хочет быстро масштабировать свой проект.
- «Бизнес не на доверии. Владельческий контроль на 100%» — Андрей Парабеллум. Книга учит, как сохранить контроль над бизнесом и избежать мошенничества.
- «Лучше, чем деньги. Как создать криптокапитал и не беспокоиться о деньгах» — Андрей Парабеллум. Автор рассказывает о современных финансовых инструментах и инвестициях.
- «Медийность и деньги. Как собрать мощный личный бренд и монетизировать его» — Андрей Парабеллум. Эта книга поможет вам раскрыть потенциал личного бренда и увеличить доходы.
Совет эксперта: что почитать по теме
Совет эксперта: что почитать по этой теме
«Книги по бизнесу — это не просто источник знаний, это инструмент для принятия решений. Выбирайте те издания, которые дают конкретные советы и помогают решать задачи.» — Андрей Парабеллум, интервью Forbes.
Что почитать на эту тему:
- «Стив Джобс» — Уолтер Айзексон. Биография одного из самых известных предпринимателей.
- «Путь к богатству. Мемуары первого миллиардера» — Джон Рокфеллер. История успеха и практические советы.
Кому подойдёт эта книга: тем, кто ищет вдохновения и хочет узнать секреты успеха известных предпринимателей.
Где купить книги на русском за границей
На azon.market вы найдёте большой выбор книг по бизнесу и предпринимательству на русском языке. Удобная доставка по всей Европе, США и Канаде позволяет собрать домашнюю библиотеку без лишних хлопот.
FAQ
Какие книги лучше всего подойдут начинающим предпринимателям? Начните с «Малый бизнес: от иллюзий к успеху» и «Кратный рост» — они дают базовые знания и практические советы.
Какие книги помогут в управлении финансами? «Лучше, чем деньги» и «Бизнес не на доверии» — эти книги расскажут о современных финансовых инструментах и контроле над бизнесом.
Где можно купить книги на русском языке в Европе? На azon.market вы найдёте большой выбор книг с доставкой по всей Европе.
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