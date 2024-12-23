Соседей в беде не оставят: службы скорой помощи Латвии и Литвы будут сотрудничать

Парламент проголосовал за это единогласно - 119 голосов «за».

Обновленный договор был подписан министрами здравоохранения Литвы и Латвии в июле в Йонишкисе.

После его ратификации службы скорой помощи двух стран заключат дополнительное соглашение, в котором будут прописаны точные процедуры запроса и оказания помощи, а также порядок регистрации и переадресации вызовов, поступающих из приграничной зоны.

В соглашении определено, что службы скорой помощи Латвии и Литвы будут сотрудничать в предоставлении знаний, информации, человеческих и технических ресурсов для оказания медицинской помощи населению приграничных районов в случае массовых бедствий.

Литва и Латвия заключили это соглашение в 2018 году.

Бывший министр здравоохранения Ауримас Печкаускас говорил, что, насколько ему известно, с 2018 года не было ни одного случая, когда литовским машинам скорой помощи пришлось бы ехать в Латвию.

Как отмечает Министерство здравоохранения, необходимость продления договора с Латвией возникла после реорганизации системы скорой помощи в прошлом году.