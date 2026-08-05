По словам министра юстиции и цифровизации Лийзы Пакосты, сотрудничество Эстонии и Швеции — это не просто аренда тюремных мест, а практическое взаимодействие двух стран-союзниц по НАТО. «Швеции не хватает мест в тюрьмах, а у Эстонии есть современная тюрьма, которую неразумно держать пустой. Для Эстонии это означает новые, хорошо оплачиваемые рабочие места в сфере внутренней безопасности, больше квалифицированных специалистов и укрепление тюремной службы», — сказала Пакоста.

«Соглашение заключено ответственно и с учетом минимизации известных рисков. В договоре также прописана возможность прекращения сотрудничества в случае реализации какого-либо из рисков. Шведских заключенных привозят в Эстонию только для отбывания наказания, они не будут освобождаться здесь. Число посетителей строго ограничено, и все они будут проходить проверку биографических данных», — добавила Пакоста.