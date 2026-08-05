Документ затрагивает, в частности, тюремную одежду, условия содержания в камерах, информационные каналы, использование электроэнергии и безтабачных никотиновых изделий.
По словам министра юстиции и цифровизации Лийзы Пакосты, сотрудничество Эстонии и Швеции — это не просто аренда тюремных мест, а практическое взаимодействие двух стран-союзниц по НАТО. «Швеции не хватает мест в тюрьмах, а у Эстонии есть современная тюрьма, которую неразумно держать пустой. Для Эстонии это означает новые, хорошо оплачиваемые рабочие места в сфере внутренней безопасности, больше квалифицированных специалистов и укрепление тюремной службы», — сказала Пакоста.
«Соглашение заключено ответственно и с учетом минимизации известных рисков. В договоре также прописана возможность прекращения сотрудничества в случае реализации какого-либо из рисков. Шведских заключенных привозят в Эстонию только для отбывания наказания, они не будут освобождаться здесь. Число посетителей строго ограничено, и все они будут проходить проверку биографических данных», — добавила Пакоста.
По словам главы Тюремной службы Райта Куузе, речь идет о согласовании деталей, необходимых для бесперебойной работы. «Международный договор задает общие рамки нашего сотрудничества, а меморандум помогает согласовать детали организации повседневной жизни. Это уникальный в мировом масштабе проект, в рамках которого шведские заключенные подчиняются эстонским законам, а работу в тюрьме выполняют эстонские служащие. Поэтому необходимо, чтобы сотрудничество было четким, прозрачным и однозначно понятным для всех сторон», — сказал Куузе.
Расходы, связанные со шведскими заключенными, покроет Швеция. Их размещению будет предшествовать тесное двустороннее сотрудничество и оценка рисков с целью их максимальной минимизации. Шведские заключенные будут отбывать наказание на закрытой территории Тартуской тюрьмы, увольнительные в город им предоставляться не будут. Перед освобождением их вернут в Швецию.
Согласно договоренности, тюрьма будет работать по внутреннему распорядку Тартуской тюрьмы, однако шведские заключенные будут носить шведскую тюремную форму, и им будет обеспечен доступ к шведским информационным каналам.
Кроме того, в камерах им предоставят телевизор и возможность пользоваться электричеством в ночное время. Тартуская тюрьма останется зоной, свободной от табака: сигареты и другие табачные изделия запрещены, но шведским заключенным будет предоставлена возможность покупать в тюремном интернет-магазине безтабачные никотиновые подушечки и никотиновые пластыри.
Прием иностранных заключенных и заполнение тюрьмы будут происходить постепенно. Первые заключенные из Швеции прибудут в Тартускую тюрьму в середине августа. К концу года в тюрьме может находиться до 200 иностранных заключенных. В течение следующего года их число постепенно увеличится до 600 человек, как это оговорено в договоре.
Аренда тюрьмы позволит Эстонии рационально использовать Тартускую тюрьму в ситуации, когда число собственных заключенных в стране сократилось. Проект позволит сохранить в рабочем состоянии важную для внутренней безопасности тюремную инфраструктуру, создаст на юге Эстонии более 250 рабочих мест и поможет сберечь навыки и опыт тюремных служащих, которые впоследствии было бы сложно восстановить. Все расходы, связанные со шведскими заключенными, покроет Швеция, поэтому организация их содержания не ляжет на плечи эстонских налогоплательщиков.
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