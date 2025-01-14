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Самолёт Ryanair выгрузил пассажиров в Риге вместо Таллина и «пустой» улетел в Эстонию

Редакция PRESS 14 января, 2025 09:58

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Пассажир, летевший в субботу, 11 января, рейсом Ryanair из Милана в Таллин, рассказал, что авиакомпания вместо Таллиннского аэропорта доставила пассажиров в Ригу и вместо обещанной помощи оставила всех на холоде. Самолет же вскоре вылетел в обещанный пункт назначения, но без пассажиров, пишут эстонские Delfi.

11 января в 20:05 в Таллиннском аэропорту должен был приземлиться самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Милана. Однако из-за плохих погодных условий посадка в Таллине была отменена и вместо эстонской столицы самолет был перенаправлен в Ригу.

Пассажирам прислали смс с обещание доставить их в Таллин из Риги автобусом. Однако всё это осталось лишь обещанием.

„В Риге пассажирам не предложили никакой помощи, им лишь сказали, что поскольку автобуса, который мог бы отвезти пассажиров в Таллинн, нет, то они должны сами решить, как им добраться до места назначения, — рассказывает пассажир. - После этого никаких других сообщений мы не получали, в аэропорту не было предложено никакой помощи. Поэтому мне пришлось самостоятельно организовать поездку в Таллин на автобусе из Риги“.

По словам пассажира, ситуация показалась еще более странной, когда вскоре после приземления в Риге самолет вылетел в Таллин, но уже без пассажиров. Вылет из Риги состоялся в 21:59, в Таллиннском аэропорту самолет приземлился в 22:38, а в полночь вылетел обратно в Милан.

„Как такое вообще возможно? Пассажиры остаются в Риге, не получив помощи. Самолет летит пустым до Таллина, а оттуда забирает других пассажиров и продолжает путь без каких-либо проблем?“ — недоумевает пассажир.

Компания Ryanair пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

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