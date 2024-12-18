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Россияне ополчились на Седокову из-за смерти Яниса Тиммы: СМИ

СтарХит 18 декабря, 2024 17:26

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Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Люди твердят, мол, Анна довела Яниса до самоубийства, вменяя ей в вину инициативу развода и прочее. Лишь немногие коллеги по шоу-бизнесу выразили соболезнования Седоковой и поддержали ее.

Лера Кудрявцева публично обратилась к горюющей звезде. Ведущая встала горой за бывшую солистку «ВИА Гры». Она не может понять, почему общественность ополчилась на артистку, которая потеряла близкого человека.

«Какие же злые люди… Божечки, да что не так с вами? Прочитала комментарии под трагедией Ани и Яниса и просто в шоке. В чем только не обвиняют Седокову, как ее только не кроют, что только не пишут!» — возмущается блондинка в личном Telegram-канале.

Лера подчеркнула, что 42-летняя исполнительница не распоряжалась жизнью баскетболиста, он сам принял страшное решение.

«Аня виновата, что бросила Яниса. Что?! Как стервятники набросились на Седокову, готовы разорвать, унизить, пригвоздить. Как же это страшно все читать. Не дай Бог никому такого. Яниса не вернуть — это был его выбор. Да, трагедия, но это его выбор! Я вот о чем хочу сказать, вы можете добивать Аню, вам не привыкать добивать публичных людей. Но вы хоть на миг можете себе представить их жизнь? Вы правда думаете, что ваши комментарии не ранят? Это же народный суд каждый день! Я с ужасом думаю, каково Ане читать это все», — сопереживает она.

Кудрявцева надеется, что после прочтения ее заявления недоброжелатели отстанут от певицы. «Вся наша, моя, ваша жизнь — это опыт. Мы проходим и проживаем каждый свое. Ребят, отвечаю, вы не станете счастливее от того, что кого-то заклеймите, проклянете. Ну не станете… Сочувствую Ане, запоминающийся день рождения. На всю жизнь. Соболезнования семье Яниса», — заключила звезда.

Экс-участница «ДОМа-2» Юлия Ефременкова тоже заступилась за Анну. Маму близнецов шокировало, что хейтеры буквально издеваются над Седоковой. «Настолько жалко Анну Седокову по-женски, по-человечески. Не понимаю людей, которые решили обрушить на нее негатив в комментариях, обвинить ее во всем, в чем можно и нельзя. Неужели вы думаете, что женщина, которая захотела поставить точку в отношениях, может быть виновата в этой ситуации? Ни одна женщина от хороших отношений не откажется. Никто не знает, как люди жили, поэтому никто не смеет осуждать и обвинять», — обратилась она к своей аудитории.

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Для настроения 18:16

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Качельки за 150 490 евро: это уже тенденция! Депутат Рижской думы призывает созвать комиссию по борьбе с коррупцией

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Новости Латвии 0 комментариев

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