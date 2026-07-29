За год служба провела 165 проверок в образовательных учреждениях и предоставила около 1000 консультаций. Большинство заявлений было связано с работой общеобразовательных школ.
Родители чаще всего поднимали вопросы о компетенции руководства школ и их учредителей, организации учебного процесса, выполнении образовательных программ и профессиональных обязанностей педагогов. Также обращения касались безопасности учеников и соблюдения установленного языка обучения.
Одновременно увеличилось число вопросов, связанных с управлением финансами высших учебных заведений и работой их внутренних систем контроля качества.
В службе отмечают, что часть конфликтов между школами и родителями возникает из-за недостаточной коммуникации и отсутствия понятных объяснений принятых решений. Поэтому порядок рассмотрения жалоб был изменен, а учредителям образовательных учреждений отвели более значительную роль в урегулировании споров.
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