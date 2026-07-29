Родители чаще всего поднимали вопросы о компетенции руководства школ и их учредителей, организации учебного процесса, выполнении образовательных программ и профессиональных обязанностей педагогов. Также обращения касались безопасности учеников и соблюдения установленного языка обучения.

Одновременно увеличилось число вопросов, связанных с управлением финансами высших учебных заведений и работой их внутренних систем контроля качества.