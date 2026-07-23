Хотя рождаемость в стране за последние 10 лет сократилась (особенно быстро после российского вторжения в Украину), Адажи входит в число восьми латвийских краев, куда переезжают семьи с детьми, и, следовательно, число детей школьного возраста увеличивается.
В Адажи этот показатель почти удвоился, и теперь пятая часть населения края моложе 14 лет.
В результате в Адажской средней школе, которая с более чем 2000 учениками является крупнейшей в Латвии, не хватает примерно 170 мест.
Естественно, многие выпускники 9-го класса подают заявления в 10-й класс рижских школ, что, в свою очередь, вызывает огромную перегрузку классов в шести гимназиях и многих средних школах столицы.
Однако тенденция в стране в целом остается неизменной уже несколько лет — примерно 60% выпускников 9-го класса выбирают общеобразовательные программы среднего образования. И это совсем не радует политиков. Почему?
Эти дети не выбирают профессиональные программы. Однако Национальный план развития на 2021-2027 годы предусматривает, что соотношение должно быть 50/50. Поэтому необходимо продолжать работу по увеличению доли профессионального образования, говорит заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Роландс Озолс.
Почему это важно? Потому что в прошлом году 29 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет — примерно 11% всей молодежи этого возраста — нигде не работали и не учились.
Треть из них имеют только основное образование или даже не закончили его, однако наибольшую долю — почти 36% — составляют молодые люди с аттестатом о среднем образовании. Они не поступили в вуз или бросили первый курс, и людям с таким резюме трудно найти работу.
Многие молодые люди выбирают среднюю школу под влиянием своих семей, потому что, по мнению родителей, профессиональное образование выбирают только те, кто не может попасть в среднюю школу, говорит Озолс.
(Ir)
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