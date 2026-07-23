Почему это важно? Потому что в прошлом году 29 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет — примерно 11% всей молодежи этого возраста — нигде не работали и не учились.

Треть из них имеют только основное образование или даже не закончили его, однако наибольшую долю — почти 36% — составляют молодые люди с аттестатом о среднем образовании. Они не поступили в вуз или бросили первый курс, и людям с таким резюме трудно найти работу.

Многие молодые люди выбирают среднюю школу под влиянием своих семей, потому что, по мнению родителей, профессиональное образование выбирают только те, кто не может попасть в среднюю школу, говорит Озолс.