Президент Мексики предложила назвать Северную Америку Мексиканской (ВИДЕО)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум высмеяла предложение избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский, вместо этого предложив называть Северную Америку Мексиканской Америкой.

Комментарии Шейнбаум прозвучали в среду после пресс-конференции Трампа, на которой он обсуждал переименование водоема, простирающегося от Флориды до Канкуна, призывал Канаду стать штатом США и не исключил использования военной силы или экономического принуждения для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.

На своей ежедневной пресс-конференции Клаудия Шейнбаум встала перед картой региона 1607 года, составленной в колониальную эпоху, на которой часть современных США входит в состав Мексики, и предложила переименовать Северную Америку в Мексиканскую Америку, поскольку в учредительном документе 1814 года, который предшествовал принятию конституции Мексики, она называлась именно так.

"Звучит красиво, нет?" — с сарказмом сказала она.

Во вторник Дональд Трамп, который официально вступит в должность 20 января, также заявил, что Мексика "должна прекратить позволять миллионам людей прибывать в нашу страну" и что страной управляют наркокартели.

Шейнбаум решительно опровергла эти слова, сказав: "В Мексике правит народ".

Предшественник и политический наставник Шейнбаум Андрес Мануэль Лопес Обрадор — представитель того же направления популизма, что и Трамп, хотя и придерживался левых взглядов — смог выстроить отношения с Дональдом Трампом как с союзником, а его правительство под давлением США начало блокировать продвижение мигрантов на север.

В связи с обещанием Трампа в ноябре ввести 25-процентные пошлины на мексиканский импорт, Шейнбаум предупредила, что ее администрация ответит аналогичными мерами. Она заявила, что любые налоги "неприемлемы и приведут к инфляции и потере рабочих мест в США и Мексике".

При этом на пресс-конференции в среду Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что рассчитывает на прочные связи между двумя странами в будущем.

"Я думаю, что у нас будут хорошие отношения, — сказала она. — У президента Трампа свой способ общения".