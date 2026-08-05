Как известно, пособие по безработице выплачивается в течение восьми месяцев. Но прошло только четыре, а на пятый на карточку оставшегося без работы брата ничего не капнуло. Как рассказала сестра, он уточнять ничего не стал: дескать, все так и норовят обмануть, и правды не добьешься. Но читательница решила разобраться в этом вопросе и написала письмо в редакцию с просьбой прояснить ситуацию: может быть, специалисты что-то объяснят…

Действительно, в положении о выплате пособий по безработице есть пункты, которые дают право отказать в пособии по безработице. Вот они:

1) если безработный получил статус безработного, но не использовал предложенные Государственным агентством занятости (NVA) или самоуправлением мероприятия по содействию занятости (возможность работать на субсидированных рабочих местах, на оплачиваемых общественных работах временного характера, участвовать в организованных самоуправлением мероприятиях по сохранению, восстановлению и освоению трудовых и социальных навыков и др.);