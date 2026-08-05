Читательница рассказала, что четыре месяца назад ее брат потерял работу: закрылась фирма по ремонту автомобилей, где он работал. Владелец обещал, что приведет дела в порядок и потом опять будет набирать работников.
— А брат там проработал около 10 месяцев. Он туда перешел с прежней работы: знакомый наобещал золотые горы. А вот как получилось, — рассказала читательница.
Брат обратился на биржу труда, как положено, оформил пособие по безработице. Но хотя он живет один, ему надо выплачивать алименты на сына, платить кредит за машину. И так как пособие было небольшое, как рассказала читательница, брат уехал в Латгалию, к родне, помогать на ферме.
Как известно, пособие по безработице выплачивается в течение восьми месяцев. Но прошло только четыре, а на пятый на карточку оставшегося без работы брата ничего не капнуло. Как рассказала сестра, он уточнять ничего не стал: дескать, все так и норовят обмануть, и правды не добьешься. Но читательница решила разобраться в этом вопросе и написала письмо в редакцию с просьбой прояснить ситуацию: может быть, специалисты что-то объяснят…
Действительно, в положении о выплате пособий по безработице есть пункты, которые дают право отказать в пособии по безработице. Вот они:
1) если безработный получил статус безработного, но не использовал предложенные Государственным агентством занятости (NVA) или самоуправлением мероприятия по содействию занятости (возможность работать на субсидированных рабочих местах, на оплачиваемых общественных работах временного характера, участвовать в организованных самоуправлением мероприятиях по сохранению, восстановлению и освоению трудовых и социальных навыков и др.);
2) без уважительной причины не выполняет обязанности по соглашению об участии;
3) не является в социальную службу для оценки выполнения обязанностей по соглашению об участии;
4) отсутствует более одного календарного месяца и получает социальную или лечебную услугу, в рамках которой обеспечиваются основные потребности лица;
5) находится в месте заключения, в образовательном учреждении социальной коррекции или по другим обоснованным причинам не подлежит включению в состав семьи.
Вот основные пункты, которые дают право аннулировать выплату пособия безработному. В случае читательницы это пункт № 3. Ее брат уехал из Риги и не предупредил своего куратора из Агентства занятости об отъезде. Возможно, ему хотели предложить вакансии, но безработный оказался недоступен.
Значит, из-за невыполнения условий договора с Агентством занятости безработному отказали в пособии. У него есть право сообщить о своем временном отсутствии в NVA и просить о продолжении выплаты пособия…
Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА
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