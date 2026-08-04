Конку в Межапарк, который тогда назывался Царский лес, запустило частное предприятие. Его владельцем был инженер Оскар АГТЕ, член акционерного общества строительства Царского леса.
Его дядя, главный инженер города Адольф АГТЕ, стал одним из отцов создания в Риге самого Царского леса – новаторского для всей Российской империи проекта города-сада. С элегантными виллами посреди зеленого оазиса.
В 1902 году, когда Оскар Агте обратился в Рижскую думу за разрешением на открытие трамвайной линии, эра конки в Риге уже завершилась: в 1901-м пустили электрический трамвай. Но организаторы городского движения посчитали, что новый район пока еще малолюден, а для электрического трамвая требуются большие вложения. Посему на первых порах дали добро на конку. Движение открылось в 1903-м…
В то время зоопарка еще не было, и первые виллы в Царском лесу начали сооружать далеко от него — по нынешним улицам Гамбургас, Судрабу Эджус, Аннас Саксес. Поэтому первая конно-трамвайная линия проходила не там, где сегодня идет трамвай, а по иному маршруту: от железнодорожной станции Военный госпиталь (нынешняя станция Браса) до улицы Самсоновской (Аннас Саксес). Конные трамваи курсировали каждые полчаса.
Сохранились старинные открытки и фотографии с конкой в Царском лесу. Вот трамвай на маршруте, вот — на конечной. Как видим, надписи на станции ожидания — на трех языках: русском, немецком, латышском. И никого многоязычие в «тюрьме народов» не напрягало. Был на кольце и ресторан.
Линия проходила по всей улице Самсоновской и заканчивалась на территории сегодняшнего парка Саулесдарзс. Когда-то там была усадьба. Причем появилась она намного раньше самого Царского леса — еще в XVII веке, в шведские времена. На протяжении столетий владельцами усадьбы были видные рижские сановники. Кто-то устраивал фермы — с теплицами и оранжереями, кто-то – парк с прудом, тенистыми аллеями и затейливыми беседками. Украшением поместья стали солнечные часы – от них и пошло название.
В 1880-е годы здесь появляется роскошный ресторан – «Эльдорадо». Гости добираются сюда из города на кораблике — из центра специально открыли пароходную линию. Гостей встречали фейерверками, салютами, запускали воздушные шары. Но долго ресторан не продержался: слишком сложно было добираться из города. Хотя ресторатор знал толк в своем деле — у него были в городе кабачки.
Впрочем, ресторан в Царском лесу все же появился — только в другом месте: на территории нынешнего зоосада. Назывался он «Вальдшлоссен» и принадлежал известному пивоваренному заводу в Саркандаугаве — впоследствии ставшему «Алдарисом».
«Вальдшлоссен» был одним из спонсоров зоосада, поэтому городские власти и разрешили ему открыть там ресторан. Он работал и в 1930-е годы, а его изюминкой был говорящий попугай. Птица встречала посетителей у входа и, когда была в настроении, говорила: «Здравствуйте!» Языковых инспекций тогда не было, и попугаю можно было здороваться исключительно на русском.
Зоосад открыли 14 октября 1912-го, а незадолго до этого туда пошел электрический трамвай. Линия начиналась в центре города и заканчивалась там же, где и сегодня. А эра рижской конки завершилась в 1910-м…
Если хотите посмотреть, где пролегал маршрут, съездите в Межапарк. Если поедете из центра на трамвае, то выходить нужно на две остановки раньше зоосада — на улице Гамбургас. Рядом — улица Аннас Саксес. Пройдитесь по ней, посмотрите старинные особняки, часть из которых построена еще в начале ХХ столетия, а в наше время отлично отреставрирована.
Здесь много памятников архитектуры государственного значения. Красивейший уголок Межапарка. Один из старейших в районе, куда в начале XX века из центра ходила конка. Она продержалась до 1910 года и стала самым последним маршрутом рижского конного трамвая…
Так начиналась рижская конка
Предтечей трамвайного сообщения в Риге стала конка, появившаяся в 1882 году. В других регионах Российской империи этот вид транспорта был уже известен и курсировал в ряде городов. Так, в Санкт-Петербурге конка появилась в 1864 году, в Москве — в 1872-м.
Рижское самоуправление тоже решило организовать в городе новый вид сообщения — и с 1871 года начало вести переговоры со швейцарским генеральным консулом в России инженером Эженом ДЮПОНОМ. Переговоры были трудными и завершились только спустя 11 лет. 15 января 1882 года был подписан концессионный договор о создании в Риге конного трамвая.
По условиям договора Рижское самоуправление входило в состав концессионеров на условиях оплаты 5 000 рублей (гарантийного депозита) и определением минимальной платы за проезд. Срок концессии устанавливался в 32 года, в дальнейшем предприятие должно было перейти в собственность города.
Вагоны для конной железной дороги производил Рижский Балтийский вагонный завод. Первоначально было закуплено 13 вагонов, позднее их количество выросло до 34. Увеличилось и количество лошадок, которые тянули трамваи, — с 60 до 183. Не обошлось и без увеличения числа кондукторов и кучеров — с 21 до 50 и с 30 до 69 соответсвенно.
23 августа 1882 года в Риге было открыто 3 линии конки. Линия A шла по Театральному бульвару (ныне бульвар Аспазияс), Александровской улице (ныне Бривибас) до Ревельской (ныне Таллинас). Линия B начиналась также с Театрального бульвара, продолжалась по улице Карловской (13 Января) мимо Даугавмалского рынка (вдоль набережной Даугавы) до железнодорожного моста.
Третья линия — C — начиналась с набережной, проходила по Московской улице (Латгалес) и заканчивалась на Двинской (Даугавас Краста). Уже за первые месяцы – с августа 1882-го до конца года — конка перевезла 800 000 человек!
А в 1901 году на смену конному трамваю пришел электрический, эра которого продолжается по сей день…
Илья ДИМЕНШТЕЙН
Все фото – из архива
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