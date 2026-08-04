Его дядя, главный инженер города Адольф АГТЕ, стал одним из отцов создания в Риге самого Царского леса – новаторского для всей Российской империи проекта города-сада. С элегантными виллами посреди зеленого оазиса.

В 1902 году, когда Оскар Агте обратился в Рижскую думу за разрешением на открытие трамвайной линии, эра конки в Риге уже завершилась: в 1901-м пустили электрический трамвай. Но организаторы городского движения посчитали, что новый район пока еще малолюден, а для электрического трамвая требуются большие вложения. Посему на первых порах дали добро на конку. Движение открылось в 1903-м…