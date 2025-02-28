Политик знает, как улучшить интеграцию: направить деньги из фонда интеграции в органы безопасности

Говоря об опыте интеграции в Латвии теоретик сказал, что она с самого начала строилась на ошибочном посыле, что каждая, проживающая в стране группа должна сохранить свою идентичность. Этого не случилось, что каждый день можно видеть по обилию постов в интернете, поддерживающих российскую агрессию, разжигающих вражду и сеющих рознь.

«По-моему надо направить часть денег на интеграцию органам безопасности, чтобы выявить этих разжигателей, это будет лучшим вкладом в интеграцию общества». - Заявил Зелтитс.