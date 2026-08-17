В Риге — четыре старинные водонапорные башни, построенные еще при царе. Одна — в Задвинье на улице Алисес, другая — в Чиекуркалнсе на улице Гауяс, еще две — на Маза Матиса. Все башни — памятники индустриального наследия, достопримечательности своего района и Риги. Башни в Задвинье и в Чиекуркалнсе построены в 1910-1912 годах. У обоих один архитектор — Вильгельм БОКСЛАФ. Тот, кто построил Академию художеств и еще десятки интереснейших зданий в Риге и за ее пределами.
Башню в Задвинье в народе часто называют Алисой — по названию улицы. Портал украшает герб Риги со львом в городских воротах. Строили башню из доломита и традиционного в те годы красного кирпича. Черепичную крышу венчает флюгер. В 1930-е башня подросла на 7,5 метра: специалисты подняли крышу…
А самые старые водонапорные башни – на улице Маза Матиса. Их построили в 1897 году — инженер из Германии Отто ИНЦЕ и архитектор Рудольф ФРИШ. В 1880-е этот район называли Пески. Там собиралась молодежь из Московского форштадта, а с другой стороны — из Гризинькалнса. Начинали с перебрасывания камешков, затем в ход шли кулаки. В Риге в ту пору все знали о баталиях на Песках.
Ходила в городе и легенда, что это место еще со Средневековья имеет дурную славу. Там сожгли девушку по имени Анна. Она была искусной целительницей, а это не нравилось аптекарю, который лишался клиентов. Он и обвинил девушку в колдовстве. Анну отправили на костер. Не вынеся потери, ее сестра Жанна сама свела счеты с жизнью. Прах двух сестер развеяли в этом месте, а когда на бывших Песках выросли две красивые башни, их в народе назвали по имени двух сестер — Анна и Жанна. Башни действительно очень похожи…
В коллекции вашего автора есть фотография этого места в 1930-е — рядом оттачивают строевой шаг солдаты латвийской армии. А в башнях были тогда и квартиры — там жили работники коммунального хозяйства. Продолжали башни выполнять и главную функцию — снабжать городское хозяйство водой.
Но все меняется. Вот и в мире эра старинных водонапорных башен закончилась — они уже давно поменяли назначение. Однако используют эти интереснейшие памятники индустриальной архитектуры по-разному — в зависимости от финансовых возможностей и фантазии.
В Лондоне, например, два архитектора вложили миллионы фунтов в реконструкцию старинной водонапорной башни. В ней появился лифт, элитные квартиры, бассейн. Архитекторы хотели заработать и выставили дом-башню на продажу — более чем за 6 млн. фунтов стерлингов. Покупателей не нашлось. Сумму снизили почти на 2 млн. — но и тут желающих не нашлось. И все же архитекторы-предприниматели нашли выход: сдают жилье в аренду — как гостиничное. И желающих хватает. Многие не против хотя бы сутки пожить в необычном доме.
В Бельгии водопроводную башню тоже перестроили под квартиры — два друга. В детстве они часами лазили по этой башне, а когда через годы она закрылась и была выставлена на продажу, они ее купили и превратили в отличные квартиры. Не на продажу — для себя и своих семей.
В российском Томске Александр ЛУНЕВ выкупил у города водонапорную башню конца XIX века и превратил ее в уникальный 5-этажный жилой особняк — для себя…
Но не всюду башни становятся элитными квартирами и гостиницами. В Польше в одном из небольших городков башня стала центром… скалолазания, где опытные мастера учат навыкам новичков. Попасть туда может любой желающий — за небольшую плату. Есть в башне и экспозиция, рассказывающая о ее прошлом.
В другом польском городке башня после реконструкции стала рестораном со смотровой площадкой наверху. За небольшую плату сюда также может попасть любой желающий. В отличие от Англии и Бельгии, поляки привлекли к реконструкции финансирование ЕС. Там же использовались частные инвестиции…
Есть примеры реконструкции старых водонапорных башен и в Латвии. Старая водонапорная башня несколько лет назад открылась после реконструкции в Кемери. Построили ее в 1929-м. Сейчас здесь музей и смотровая площадка. Экспозиция рассказывает об известных жителях Кемери, об истории башни, а сама она стала достопримечательностью известного когда-то курорта. Открыта башня с мая по октябрь.
В 2018 году распахнула двери старая водонапорная башня и в Айзпуте. В отличие от большинства реконструированных, ее возвели в советское время — в 1960-е. Но местные власти не стали сносить объект, а перепрофилировали — теперь там отличная смотровая площадка и музей. Эта башня стала одной из главных достопримечательностей городка: привлекает туристов.
Оба объекта — и в Айзпуте, и в Кемери — модернизированы на средства ЕС…
А что ждет две рижские водонапорки?
Специалист по недвижимости одной из латвийских компаний говорит, что интерес к подобным объектам культурного наследия есть, но не очень высок. Ведь при реконструкции будут серьезные ограничения: это памятник государственного значения. Эксперт сомневается, что в старинных башнях появятся квартиры, гостиницы, а вот рестораны, выставочные залы — почему нет?
Поживем — увидим. В Риге есть удачные примеры превращения объектов заброшенного индустриального наследия в новые центры. Один из них — Кипсала, где бывшая цементно-гипсовая фабрика стала интересным жилым комплексом.
Может быть, и на Маза Матиса со временем появится новая доминанта, куда начнут приходить и рижане, и гости. А экскурсоводы будут рассказывать, что когда-то тут были две старинные водонапорные башни, которые в народе называли в честь двух сестер — Анна и Жанна…
Илья ДИМЕНШТЕЙН
Фото – из архива и из личного архива автора.
Водонапорная башня на ул. Алисес в 1930-е годы. Её автор – Вильгельм БОКСЛАФ.
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