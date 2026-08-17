А самые старые водонапорные башни – на улице Маза Матиса. Их построили в 1897 году — инженер из Германии Отто ИНЦЕ и архитектор Рудольф ФРИШ. В 1880-е этот район называли Пески. Там собиралась молодежь из Московского форштадта, а с другой стороны — из Гризинькалнса. Начинали с перебрасывания камешков, затем в ход шли кулаки. В Риге в ту пору все знали о баталиях на Песках.

Ходила в городе и легенда, что это место еще со Средневековья имеет дурную славу. Там сожгли девушку по имени Анна. Она была искусной целительницей, а это не нравилось аптекарю, который лишался клиентов. Он и обвинил девушку в колдовстве. Анну отправили на костер. Не вынеся потери, ее сестра Жанна сама свела счеты с жизнью. Прах двух сестер развеяли в этом месте, а когда на бывших Песках выросли две красивые башни, их в народе назвали по имени двух сестер — Анна и Жанна. Башни действительно очень похожи…