Официального ответа по поводу задержек с выплатой пенсий от России пока не получено: МИД

Для разъяснений в МИД был вызван временный поверенный в делах посольства России, которому была вручена нота с требованиями объяснить причину задержки. Посольство Латвии в Москве также связалось для получения разъяснений с Министерством иностранных дел РФ.

"Официального ответа от российской стороны на данный момент не получено. В то же время представители России сообщили, что о проблеме известно и с российской стороны ведутся поиски возможных решений", - сказала Эглите.

Как сообщалось, выплатить российские пенсии за январь, февраль и март этого года пока невозможно, так как не поступили средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Российские пенсии проживающим в Латвии лицам выплачивает Государственное агентство социального страхования (ГАСС) на основе договора о сотрудничестве в сфере социального обеспечения, который действует с 2011 года.

Как сообщили в ГАСС, так как платежные ведомости из России еще не поступили, точное количество пенсионеров, которых коснулась эта ситуация, назвать невозможно, но в последнем квартале прошлого года российские пенсии в Латвии получали 9700 человек.

Подобная ситуация с задержкой средств на выплату российских пенсий возникала и в 2023 году.

Если из-за задержки с выплатами российских пенсий у их получателей возникают трудности, Министерство благосостояния рекомендует обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.