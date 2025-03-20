Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Марта Завтра: Irbe, Made
Доступность

Официального ответа по поводу задержек с выплатой пенсий от России пока не получено: МИД

Редакция PRESS 20 марта, 2025 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Официального ответа от России по поводу задержек с выплатой пенсий и пособий проживающим в Латвии российским гражданам пока не получено, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Для разъяснений в МИД был вызван временный поверенный в делах посольства России, которому была вручена нота с требованиями объяснить причину задержки. Посольство Латвии в Москве также связалось для получения разъяснений с Министерством иностранных дел РФ.

"Официального ответа от российской стороны на данный момент не получено. В то же время представители России сообщили, что о проблеме известно и с российской стороны ведутся поиски возможных решений", - сказала Эглите.

Как сообщалось, выплатить российские пенсии за январь, февраль и март этого года пока невозможно, так как не поступили средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Российские пенсии проживающим в Латвии лицам выплачивает Государственное агентство социального страхования (ГАСС) на основе договора о сотрудничестве в сфере социального обеспечения, который действует с 2011 года.

Как сообщили в ГАСС, так как платежные ведомости из России еще не поступили, точное количество пенсионеров, которых коснулась эта ситуация, назвать невозможно, но в последнем квартале прошлого года российские пенсии в Латвии получали 9700 человек.

Подобная ситуация с задержкой средств на выплату российских пенсий возникала и в 2023 году.

Если из-за задержки с выплатами российских пенсий у их получателей возникают трудности, Министерство благосостояния рекомендует обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЦПКЗ объявило статистику туберкулеза в Латвии

Новости Латвии 14:15

Новости Латвии 0 комментариев

От туберкулеза в Латвии ежегодно умирает в среднем 59 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

От туберкулеза в Латвии ежегодно умирает в среднем 59 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать
Загрузка

Алкоголь, погоня и прославление России: как под Резекне со стрельбой пьяного водителя задерживали. ВИДЕО

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

В прошедшие выходные сотрудники Государственной полиции, выполняя служебные обязанности, в волости Сакстагалс Резекненского края заметили автомобиль «Mitsubishi Pajero», который выполнял подозрительные маневры, и приняли решение его проверить, сообщает портал «tv3.lv» со ссылкой на Государственную полицию.

В прошедшие выходные сотрудники Государственной полиции, выполняя служебные обязанности, в волости Сакстагалс Резекненского края заметили автомобиль «Mitsubishi Pajero», который выполнял подозрительные маневры, и приняли решение его проверить, сообщает портал «tv3.lv» со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

Европейский план безопасности стоимостью в 800 миллиардов: что от этого получит Латвия?

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Поскольку курс Вашингтона начинает колебаться, Европа отвечает прямо противоположной реакцией — решимостью, по крайней мере на словах. В начале марта председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила план обороны стоимостью 800 миллиардов евро. Детали в интервью программе „900 секунд“ телеканала TV3 раскрыла глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.

Поскольку курс Вашингтона начинает колебаться, Европа отвечает прямо противоположной реакцией — решимостью, по крайней мере на словах. В начале марта председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила план обороны стоимостью 800 миллиардов евро. Детали в интервью программе „900 секунд“ телеканала TV3 раскрыла глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.

Читать

Зеленский в разговоре с Трампом не согласился на завершение войны по нынешней линии фронта

Мир 14:00

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выступил против завершения войны по текущей линии соприкосновения украинской и российской армий. «Есть регионы, есть города, есть городки, которые разрезаны той или иной контактной линией. И если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите места или городки без жизни. Никто не вернется в половину города», — сказал Зеленский. По его словам, если это произойдет с большими городами, «это будет Берлин», цитирует его The Moscow Times.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выступил против завершения войны по текущей линии соприкосновения украинской и российской армий. «Есть регионы, есть города, есть городки, которые разрезаны той или иной контактной линией. И если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите места или городки без жизни. Никто не вернется в половину города», — сказал Зеленский. По его словам, если это произойдет с большими городами, «это будет Берлин», цитирует его The Moscow Times.

Читать

Росликов: наши дети не обязаны вставать под гимн Украины. Смилтенс: дети должны понять, кто агрессор. Дебаты в Сейме

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

В четверг в Сейме обсуждался случай в 71-й рижской средней школе, где учитель истории заставил детей слушать гимн Украины, и разгорелась жаркая дискуссия о том, должна ли Латвия проявлять уважение к украинскому гимну.

В четверг в Сейме обсуждался случай в 71-й рижской средней школе, где учитель истории заставил детей слушать гимн Украины, и разгорелась жаркая дискуссия о том, должна ли Латвия проявлять уважение к украинскому гимну.

Читать

По-новому: сколько теперь можно болеть и сколько платят по листу нетрудоспособности?

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

В этом году изменились минимальные зарплаты, размер и порядок взимания подоходного налога. Многие читатели спрашивают: повлияли ли эти изменения на порядок открытия листа нетрудоспособности (больничного) и выплаты пособия по болезни? Рассказываем о порядке оформления листов нетрудоспособности, а также об изменениях в этой сфере.

В этом году изменились минимальные зарплаты, размер и порядок взимания подоходного налога. Многие читатели спрашивают: повлияли ли эти изменения на порядок открытия листа нетрудоспособности (больничного) и выплаты пособия по болезни? Рассказываем о порядке оформления листов нетрудоспособности, а также об изменениях в этой сфере.

Читать