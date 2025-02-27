По данным украинских СМИ, в том числе Prozoro, обсуждается также послевоенное устройство мира в Европе, где социальная ситуация радикально изменилась после 24 февраля 2022 года.

Это произошло на фоне беспрецедентного наплыва в ЕС беженцев, спасающихся от российских ракет и бомб.

Среди стран, принявших наибольшее количество украинцев, - Чехия, которая, имея 10-миллионное население, приютила более 300 000 украинцев.

Учитывая это, местные власти недавно объявили, что по мере затихания боевых действий в Украине граждане страны больше не будут иметь права на временную защиту.

«Независимо от того, как закончится война, никто не сможет приехать сюда за временной защитой после ее окончания», - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракузан.