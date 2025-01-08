Ночью в Латвии резко усилится ветер и пройдут сильные дожди

Больше всего дождей будет на западе Курземе. Гидрологи Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии прогнозируют, что поймы и другие низменные места будут более широко затоплены вдоль нескольких рек Курземе.

Южный, юго-западный ветер в западной и центральной части страны усилится с порывами до 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -3 градусов в некоторых частях Латгалии до +3 градусов на западном побережье Курземе. Дороги во многих местах будут скользкими.

Днем местами ожидается небольшой дождь и снег, на севере Курземе возможны сильные осадки. Порывистый южный ветер постепенно стихнет, максимальная температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В четверг в Риге ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков. Ночью южный, юго-западный ветер усилится с порывами до 14 метров в секунду, днем ​​ветер утихнет. Температура воздуха составит +1 градус, вечером в четверг опустится до градуса ниже нуля.