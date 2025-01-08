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Ночью в Латвии резко усилится ветер и пройдут сильные дожди

© LETA 8 января, 2025 15:11

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на четверг в Курземе и части Видземе пройдут дождь и снег, местами в Курземе ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь, прогнозируют синоптики.

Больше всего дождей будет на западе Курземе. Гидрологи Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии прогнозируют, что поймы и другие низменные места будут более широко затоплены вдоль нескольких рек Курземе.

Южный, юго-западный ветер в западной и центральной части страны усилится с порывами до 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -3 градусов в некоторых частях Латгалии до +3 градусов на западном побережье Курземе. Дороги во многих местах будут скользкими.

Днем местами ожидается небольшой дождь и снег, на севере Курземе возможны сильные осадки. Порывистый южный ветер постепенно стихнет, максимальная температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В четверг в Риге ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков. Ночью южный, юго-западный ветер усилится с порывами до 14 метров в секунду, днем ​​ветер утихнет. Температура воздуха составит +1 градус, вечером в четверг опустится до градуса ниже нуля.

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Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

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Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

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Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

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НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

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Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

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Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

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