Мероприятия по ограничению распространения испанского слизня в Риге проводятся на муниципальной территории. Однако жителей также призывают участвовать в борьбе с этим инвазивным видом в своей собственности и на прилегающих к ней территориях.

Реагируя на заявления жителей, самоуправление сначала размещает ловушки для мониторинга на территориях, где получены жалобы на распространение испанского слизня. Если присутствие инвазивного вида подтверждается, проводится химическое ограничение с использованием гранул-приманок, предназначенных для борьбы со слизнями.