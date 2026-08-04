Рига также выступает за своевременное принятие новых пакетов санкций Евросоюза и, при необходимости, введение внеочередных ограничительных мер, чтобы сохранить постоянное давление на Москву. Кроме того, Латвия намерена дополнительно проанализировать возможность включения в санкционные списки новых товарных групп, которые могут способствовать распространению российских информационных нарративов и пропагандистского влияния.

Помимо общеевропейских ограничений, Латвия уже ввела ряд национальных санкций. Так, запрет на импорт сельскохозяйственной и животноводческой продукции из России и Белоруссии действует с 2024 года.

В Министерстве иностранных дел отметили, что в этом году национальные ограничения были расширены за счет запрета на импорт отдельных промышленных товаров. Кроме того, сейчас разрабатывается запрет на ввоз ряда продовольственных товаров. Одновременно Латвия продолжит добиваться введения аналогичных ограничений уже на уровне всего Европейского союза.