Во вторник Кабинет министров одобрил подготовленный Министерством иностранных дел совместно с Министерством земледелия, Министерством финансов и Министерством экономики документ, определяющий позицию Латвии по предложениям Европейской комиссии о повышении таможенных тарифов и расширении санкций в отношении России и Белоруссии.
В документе подчеркивается, что необходимо продолжать ослаблять Россию и Белоруссию на глобальном, региональном и национальном уровнях, оказывая максимальное давление на российскую военную экономику и на Белоруссию как соучастника агрессии.
По мнению Латвии, именно такой подход позволит сократить возможности России финансировать войну и приблизить достижение справедливого и устойчивого мира в Украине.
Рига также выступает за своевременное принятие новых пакетов санкций Евросоюза и, при необходимости, введение внеочередных ограничительных мер, чтобы сохранить постоянное давление на Москву. Кроме того, Латвия намерена дополнительно проанализировать возможность включения в санкционные списки новых товарных групп, которые могут способствовать распространению российских информационных нарративов и пропагандистского влияния.
Помимо общеевропейских ограничений, Латвия уже ввела ряд национальных санкций. Так, запрет на импорт сельскохозяйственной и животноводческой продукции из России и Белоруссии действует с 2024 года.
В Министерстве иностранных дел отметили, что в этом году национальные ограничения были расширены за счет запрета на импорт отдельных промышленных товаров. Кроме того, сейчас разрабатывается запрет на ввоз ряда продовольственных товаров. Одновременно Латвия продолжит добиваться введения аналогичных ограничений уже на уровне всего Европейского союза.
В национальной позиции также содержится анализ уже принятых торговых ограничений, предложения по дальнейшему повышению тарифов и расширению санкций практически на всю торговлю с Россией и Белоруссией, а также оценка возможности полного запрета импорта российских и белорусских товаров на уровне ЕС. Документ включает и анализ возможных экономических последствий таких мер для предприятий и потребителей.
По данным МИД, Латвия уже значительно сократила экономические связи с Россией и Белоруссией. С 2022 года стоимость импорта из этих стран снизилась на 91% — с 2,129 млрд евро до 193 млн евро в 2025 году.
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