Нацблок продвигает идею: гражданам России могут запретить работу на объектах критической инфраструктуры

«Латвия должна превентивно снизить риски диверсий и антигосударственных действий, которые могут возникнуть со стороны России и ее граждан. В настоящее время граждане России беспрепятственно работают в органах государственного управления, портах, школах, государственных СМИ и даже в Министерстве внутренних дел. У граждан государства-агрессора было более трех лет с начала полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы сменить гражданство, но они сделали выбор в пользу лояльности России. Нацблок считает, что такие лица не должны работать на объектах, которые могут иметь стратегическое значение в час «икс», - объясняет Бутанс.

Критическая инфраструктура в соответствии с законом - это объекты в Латвии, которые необходимы для выполнения государственных функций и разрушение или нарушение которых существенно повлияет на выполнение основных функций государства и общества, например, военные объекты, объекты энергетической, коммуникационной и транспортной инфраструктуры и т.д. Поправки, предложенные Нацблоком, распространяются на все категории критической инфраструктуры.

Артурс Бутанс уже отмечал, что Государственная канцелярия отказалась предоставить ему информацию о количестве граждан государства-агрессора, работающих в органах государственного управления, хотя это не является информацией ограниченного доступа.