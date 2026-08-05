Рост мужчины составляет около 184 сантиметров, он худощавого телосложения, с каштановыми волосами и неухоженной бородой. На нём были голубоватая футболка, белая кофта с изображением трёх мухоморов, розовые шорты и серые спортивные ботинки.
В полиции отмечают, что у пропавшего есть проблемы со здоровьем.
Всех, кто видел Даниила Правдина или располагает информацией о его возможном местонахождении, просят звонить по номеру 112.
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