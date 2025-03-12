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Минобразования США сократит почти половину сотрудников

© Deutsche Welle 12 марта, 2025 09:00

Мир 0 комментариев

Фото EPA.

В Минобразовании США утверждают, что масштабное сокращение штата отражает приверженность ведомства принципам эффективного распределения ресурсов.

Минобразования США во вторник, 11 марта, объявило о начале процедуры сокращения персонала, которое затронет почти половину его сотрудников. Эта мера принимается в связи со спорной политикой президента США Дональда Трампа, направленной, как утверждает он, на борьбу с бюрократией и экономию средств на содержание госаппарата.

"Сегодняшнее сокращение персонала отражает приверженность министерства образования принципам эффективности, подотчетности и обеспечения того, чтобы ресурсы направлялись туда, где они имеют наибольшее значение: ученикам, родителям и учителям", - заявила в э той связи министр образования США Линда Макмэхон.

"Сокращение затронуло все отделы министерства, причем некоторые из них потребуют значительной реорганизации, чтобы лучше служить ученикам, родителям, педагогами и налогоплательщикам", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Как указано в документе, на момент вступления Трампа в должность президента США Минобразования страны насчитывало 4133 сотрудника. Почти 600 из них на протяжении последних месяцев согласились досрочно уйти на пенсию. Ожидается, что после процедуры сокращений штат министерства будут доведен до 2183 сотрудников.

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