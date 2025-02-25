«Министр оскорбляет жителей Латвии?» Люди возмущены высказыванием Браже

"140-миллионная ядерная держава за 3 года не смогла достичь своих целей в войне против 40-миллионной Украины (без ядерного оружия). Россия потеряла около 850 000 убитых и тяжело раненых солдат, скоро будет миллион. А наши кровавые карлики уже отдали Украину (и Балтию) русским," – написала министр несколько дней назад в X.

Пользователи сети возмущены – кто такие эти "кровавые карлики"? И не оскорбляет ли министр этим высказыванием жителей Латвии?

Психотерапевт Нил Сакс Константинов:

"Что это за кровавые карлики? И почему ей вообще кажется, что Балтия принадлежит каким-то карликам? И это реально – наш главный дипломат?"

Гита:

"С каких пор не избранный народом министр иностранных дел вообразила, что может оскорблять жителей Латвии (и всей Балтии)?! Некомпетентность и вседозволенность, перемежающиеся с искаженными посылами и нарушением дипломатического этикета. Уволить Браже, пока она не нанесла непоправимый урон международному имиджу Латвии и нашим дипломатическим отношениям!"

Эдит:

"У министра иностранных дел есть кровавые карлики? Ужасно."

Криста:

"Похоже, наш министр иностранных дел – это еще один высокомерный социопат и нарцисс в стиле Трампа, который не умеет контролировать свой длинный язык."

Ингус:

"Карлик – это может быть мифическое существо или человек с проблемами со здоровьем, но почему кровавый?"

Джимми:

"Ничего русским не отдано. Но у Браже – рабская душа. Поэтому она и пишет такие глупости. Недостойные слова для министра."