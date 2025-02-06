Кто ответит за беспорядки? Предпринята попытка отправить главу МВД в отставку

Против отставки Козловскиса проголосовали 50 депутатов от коалиции. 37 депутатов от Национального объединения, "Объединенного списка" и партии "За стабильность" проголосовали за отставку министра.

Выступая перед голосованием, Козловскис рассказал о достигнутом прогрессе, отметив, что многое уже сделано для укрепления внутренней безопасности, и рассказал о планах на будущее, чтобы люди чувствовали себя в максимальной безопасности.

Говоря о беспорядках, устроенных футбольными фанатами в центре Риги, Козловскис отметил, что не всегда можно применить силу. Именно из-за инцидента с футбольными фанатами у памятника Свободы оппозиция требовала отставки министра.