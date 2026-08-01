Зрительница жаловалась, что больше невозможно попасть к конкретному специалисту — направляют к тому врачу, к которому можно быстрее всего попасть, и это её не устраивает.
Министр признал, что сам, будучи врачом, столкнулся с этой проблемой.
«Поскольку я редко теперь бываю на работе в качестве врача, то ко мне тоже долго стоят в очереди», — сказал Абу Мери, добавив, что у многих других специалистов сложилась аналогичная ситуация.
По словам министра, одним из решений могло бы стать создание единой цифровой системы записи. Это позволило бы и пациентам, и семейным врачам видеть, где и когда доступна свободная запись к врачу определённой специальности.
Абу Мери также пояснил, что на практике не всегда возможно обеспечить запись к конкретному специалисту — часть врачей работает в нескольких медучреждениях, другие принимают в регионах лишь в отдельные дни, поэтому спрос зачастую опережает предложение.
Поэтому министр обращается к пациентам с призывом по возможности использовать шанс попасть к другому квалифицированному специалисту, а не ждать несколько месяцев, пока освободится место у «своего» врача.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.