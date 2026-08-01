По словам министра, одним из решений могло бы стать создание единой цифровой системы записи. Это позволило бы и пациентам, и семейным врачам видеть, где и когда доступна свободная запись к врачу определённой специальности.

Абу Мери также пояснил, что на практике не всегда возможно обеспечить запись к конкретному специалисту — часть врачей работает в нескольких медучреждениях, другие принимают в регионах лишь в отдельные дни, поэтому спрос зачастую опережает предложение.

Поэтому министр обращается к пациентам с призывом по возможности использовать шанс попасть к другому квалифицированному специалисту, а не ждать несколько месяцев, пока освободится место у «своего» врача.