Поправки к порядку организации и оплаты услуг здравоохранения вступят в силу 1 января 2027 года, таким образом, по мнению Минздрава, у лечебных учреждений будет время для внедрения предусмотренных изменений.
В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних пяти уровней больниц к трем — многопрофильным, региональным и локальным больницам. Наиболее сложные медицинские услуги планируется сконцентрировать в больницах с соответствующими мощностями, одновременно сохраняя доступность основных услуг как можно ближе к месту жительства населения.
Минздрав пояснил, что, учитывая выявленную в ходе ревизии Госконтроля и проверок Национальной службы здравоохранения нехватку специалистов в региональных больницах, принято решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, чтобы обеспечить более рациональное использование имеющихся в лечебных учреждениях человеческих ресурсов, поясняют в министерстве. Доступность специалистов планируется адаптировать к фактическому потоку пациентов общей организации деятельности лечебного учреждения.
В уровень многопрофильных больниц включены Рижская восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница им. Паула Страдиньша, Детская клиническая университетская больница, Лиепайская региональная больница, Даугавпилсская региональная больница, Северокурземская региональная больница, Резекненская больница и Видземская больница.
В уровень региональных больниц включены Елгавская городская больница, Екабпилсская региональная больница, Юрмальская больница, Кулдигская больница, Цесисская клиника, Мадонская больница и Огрская районная больница.
В свою очередь, в уровень локальных больниц включены Тукумская больница, Краславская больница, Объединение больниц Балви и Гулбене, Алуксненская больница, Сигулдская больница, Прейльская больница, Лудзенский медицинский центр, Лимбажская больница, Добельская больница и Баускская больница.
В локальных больницах будет доступна круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических пациентов.
Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкую специализированную помощь, включая наиболее часто востребованные услуги в области хирургии, травматологии, родовспоможения и ухода за детьми.
Многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным профилям — неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также по другим более сложным направлениям лечения, где требуются большие мощности и доступность специалистов.
Для отдельных локальных больниц определены дополнительные решения, учитывая региональные условия и доступность услуг.
Особые условия предусмотрены для больниц восточного приграничья, учитывая аспекты национальной безопасности и региональной доступности. Также оценены возможности Службы неотложной медицинской помощи своевременно доставлять пациентов в ближайшую подходящую больницу, в том числе в Тукумскую больницу, Объединение больниц Балви и Гулбене и Алуксненскую больницу.
Во всех больницах и впредь планируется обеспечивать доступность врача в круглосуточном режиме. Количество врачей в приемных отделениях будет определяться в соответствии с потоком пациентов, а в ночные часы помощь будет оказывать дежурный врач.
Дежурный врач будет оказывать услуги в рабочие дни с 20:00 до 8:00, а также в выходные и праздничные дни круглосуточно. При необходимости дежурный врач будет работать как в отделении неотложной медицинской помощи и приема пациентов, так и в стационарном отделении.
Если лечебное учреждение не сможет предоставить пациенту необходимую по медицинским показаниям услугу, оно должно будет обеспечить транспортировку пациента в другое лечебное учреждение. Транспортировка сможет происходить и между больницами одного уровня.
Сохранен педиатрический профиль в Елгавской городской больнице. Работу кабинета педиатра в случаях острых детских заболеваний с фиксированным ежемесячным платежом планируется обеспечить также в Детской больнице, Даугавпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Видземской больнице, Северокурземской региональной больнице, Цесисской клинике и Огрской районной больнице.
Также после уточнения проекта в Добельской больнице сохранено оказание помощи при родах, а в Талсинском филиале Северокурземской региональной больницы дежурство хирурга предусмотрено круглый год. Больнице будет разрешено самой организовывать обеспечение необходимым медицинским персоналом в отделениях. В свою очередь, в Ливанской больнице будет предусмотрена работа пункта неотложной медицинской помощи.
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