В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних пяти уровней больниц к трем — многопрофильным, региональным и локальным больницам. Наиболее сложные медицинские услуги планируется сконцентрировать в больницах с соответствующими мощностями, одновременно сохраняя доступность основных услуг как можно ближе к месту жительства населения.

Минздрав пояснил, что, учитывая выявленную в ходе ревизии Госконтроля и проверок Национальной службы здравоохранения нехватку специалистов в региональных больницах, принято решение пересмотреть финансирование отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, чтобы обеспечить более рациональное использование имеющихся в лечебных учреждениях человеческих ресурсов, поясняют в министерстве. Доступность специалистов планируется адаптировать к фактическому потоку пациентов общей организации деятельности лечебного учреждения.