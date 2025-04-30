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Какие требования к претенденту: объявлен конкурс на место Гаусса в «airBaltic»

© LETA 30 апреля, 2025 17:40

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" объявила конкурс на должность исполнительного директора и председателя правления авиакомпании, сообщается на сайте "airBaltic".

В объявлении не указано вознаграждение исполнительного директора, но совет "airBaltic" ранее заявил, что этот вопрос будет решаться индивидуально с выбранным кандидатом. В 2024 году зарплата бывшего руководителя авиакомпании Мартина Гауса составила 838 568 евро.

Кандидаты могут подать заявку на вакансию до 23 мая.

Потенциальные кандидаты должны иметь степень магистра в области делового администрирования, управления авиацией, экономики, права или в аналогичной области, а преимуществом будет образование на уровне руководителя, полученное в одном из признанных международных университетах.

Кандидаты также должны иметь не менее десяти лет опыта работы в высшем руководстве в авиационной отрасли, опыт работы в аренде самолетов полного цикла (ACMI), опыт управления и развития крупного, сложного бизнеса, включая успешные планы по увеличению флота воздушных судов.

Нужен также подтвержденный опыт управления бизнесом в ходе значительных сделок на финансовом рынке, включая успешное привлечение инвестиций.

До завершения конкурса авиакомпанию продолжит возглавлять и.о. исполнительного директора, операционный директор и член правления Паулс Цалитис.

Как сообщалось, 7 апреля этого года совет "airBaltic принял решение об увольнении председателя правления Гаусса.

Гаусс возглавил "аirBaltic" 1 ноября 2011 года.
 

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