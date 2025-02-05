Какая погода будет в среду?

Испанские СМИ только что сообщили об обеспокоенности солдат ситуацией, в которой они оказались в Латвии. Ассоциация солдат и морских пехотинцев (ATME) бьет тревогу — испанские солдаты, дислоцированные в Латвии, вынуждены работать в неадекватных условиях и подвергают свое здоровье риску. Основная претензия касается неподходящей для зимы одежды, но особенно отмечается работа на базе в Адажи. Там, как утверждают в ассоциации, солдатам приходится ремонтировать технику в непроветриваемых помещениях, без защитных касок, сообщает телеканал TV3.