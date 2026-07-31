Если оформить заявку до 25 августа, готовую карту ребёнок сможет получить с 1 сентября непосредственно в своей школе. Посещать центры обслуживания клиентов для этого не потребуется.
Подать заявку можно и до 9 сентября, однако в таком случае карту выдадут только в середине месяца.
«Карта школьника» одновременно служит ученическим удостоверением и даёт право на бесплатный проезд в общественном транспорте Риги. При каждой поездке её необходимо регистрировать в салоне транспорта.
Новую карту должны получить все первоклассники. Замена также требуется при переходе в 5-й и 10-й классы, смене школы или изменении персональных данных ребёнка.
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