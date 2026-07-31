Подать заявку можно и до 9 сентября, однако в таком случае карту выдадут только в середине месяца.

«Карта школьника» одновременно служит ученическим удостоверением и даёт право на бесплатный проезд в общественном транспорте Риги. При каждой поездке её необходимо регистрировать в салоне транспорта.