«Латвия слишком долго мирилась с тем, что разрыв в знаниях по естественным наукам между школами настолько велик, что фактически превращается в социальную несправедливость. Экзамен является единственным инструментом, способным остановить это неравенство», — заявила министр.

Одновременно результаты централизованных экзаменов в девятом классе больше не будут влиять на получение свидетельства об основном образовании. Минимальный процентный порог планируется отменить, однако сами экзамены сохранят как государственные проверочные работы и инструмент оценки качества образования.