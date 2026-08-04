В девятом классе предполагается ввести централизованный экзамен по естественным наукам. По мнению министра образования и науки Илзе Индриксоне, он должен сократить разрыв в знаниях между школами и повысить подготовку учеников по направлениям STEM.
«Латвия слишком долго мирилась с тем, что разрыв в знаниях по естественным наукам между школами настолько велик, что фактически превращается в социальную несправедливость. Экзамен является единственным инструментом, способным остановить это неравенство», — заявила министр.
Одновременно результаты централизованных экзаменов в девятом классе больше не будут влиять на получение свидетельства об основном образовании. Минимальный процентный порог планируется отменить, однако сами экзамены сохранят как государственные проверочные работы и инструмент оценки качества образования.
Школам также хотят разрешить самостоятельно определять вес итоговых оценок по каждому предмету. Ученикам основной и средней школы в течение учебного года должны будут предоставить возможность улучшить как минимум одну итоговую оценку по каждому предмету.
В средней школе экзамены повышенного уровня по углубленным курсам предлагается сделать добровольными. Их смогут сдавать ученики, которым результаты нужны для поступления в вуз или других образовательных целей.
Поправки еще должны пройти утверждение. Их планируется применять с 2026/2027 учебного года.
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