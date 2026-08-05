NASA отправило в космос аппарат LINK с благородной миссией: спасти стареющую орбитальную обсерваторию Swift, которая из-за повышенной солнечной активности начала слишком быстро снижаться и рискует вскоре сгореть в атмосфере. Казалось бы, сюжет безупречный: молодость приходит на помощь старости.
Но Вселенная, как выяснилось, предпочитает комедии. Не успел космический спасатель толком приступить к работе, как сам начал беспомощно вращаться на орбите. Проблемы с системой ориентации превратили его в дорогостоящий волчок, связь стала прерывистой, а инженеры теперь лихорадочно пытаются привести аппарат в чувство. Получилась трогательная картина: спасатель зовет на помощь.
Невольно вспоминается бессмертная фраза из «Аполлона-13»: «Хьюстон, у нас проблемы». Только теперь она звучит гораздо пикантнее: «Хьюстон, у вас проблемы!». Потому что проблемы действительно у Хьюстона. Причем буквально.
Впрочем, в NASA не теряют оптимизма. Связь с аппаратом сохраняется, солнечные батареи работают, а инженерам даже удалось уменьшить его вращение почти вдвое. Теперь они надеются сначала окончательно спасти спасателя, а уже потом отправить его спасать телескоп Swift. Если операция удастся, получится редкий случай, когда выражение «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» придется слегка подправить. Потому что сначала утопающий спасатель спасет самого себя, а уже потом займется спасением другого. И если после этого кто-нибудь снова произнесет знаменитое: «Хьюстон, у нас проблемы», в Хьюстоне, вероятно, лишь устало ответят: «Знаем. Работаем».
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