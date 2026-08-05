Но Вселенная, как выяснилось, предпочитает комедии. Не успел космический спасатель толком приступить к работе, как сам начал беспомощно вращаться на орбите. Проблемы с системой ориентации превратили его в дорогостоящий волчок, связь стала прерывистой, а инженеры теперь лихорадочно пытаются привести аппарат в чувство. Получилась трогательная картина: спасатель зовет на помощь.

Невольно вспоминается бессмертная фраза из «Аполлона-13»: «Хьюстон, у нас проблемы». Только теперь она звучит гораздо пикантнее: «Хьюстон, у вас проблемы!». Потому что проблемы действительно у Хьюстона. Причем буквально.