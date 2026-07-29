Специальная техника не понадобится. Достаточно найти открытое место подальше от городских фонарей, дать глазам привыкнуть к темноте и смотреть не в одну точку, а на широкий участок неба. Наиболее подходящее время наступит после полуночи.

Однако нынешнее небесное шоу получило весьма серьёзного соперника. 29 июля в Латвии наступило полнолуние, поэтому в ночь максимума лунный диск останется освещён почти полностью. Яркий свет скроет многие слабые метеоры.