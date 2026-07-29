Лучшее время для наблюдений наступит в ночь с 30 на 31 июля. Первый поток способен приносить десятки метеоров в час при идеальном тёмном небе, а второй славится не количеством, а особенно яркими и медленными вспышками. Некоторые из них выглядят как огненные шары, внезапно пересекающие значительную часть неба.
Специальная техника не понадобится. Достаточно найти открытое место подальше от городских фонарей, дать глазам привыкнуть к темноте и смотреть не в одну точку, а на широкий участок неба. Наиболее подходящее время наступит после полуночи.
Однако нынешнее небесное шоу получило весьма серьёзного соперника. 29 июля в Латвии наступило полнолуние, поэтому в ночь максимума лунный диск останется освещён почти полностью. Яркий свет скроет многие слабые метеоры.
И всё же оставаться дома рано. Именно Альфа-Каприкорниды способны производить редкие, но очень заметные вспышки, которые могут пробиться даже через лунную засветку. Поэтому охотникам за небесными огнями понадобится не телескоп, а ясная погода, терпение и немного удачи.
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