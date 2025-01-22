Хватит ли денег на всех в час Х? Что такое критические банкоматы и где они стоят

Чтобы обеспечить бесперебойную работу так называемых критических банкоматов и предоставить наличные как можно большему числу жителей, оператор должен планировать минимальные объемы наличных в банкоматах таким образом, чтобы каждый мог снимать до 500 евро в день, конечно, не превышая остаток средств на привязанном к карте счете клиента.

Критические финансовые услуги обязательно должны предоставляться коммерческими банками Латвии, размер вкладов в которых составляет не менее 5% от всех вкладов в Латвии. Этим критериям соответствуют Swedbank, SEB banka, Citadele и Luminor Bank.

Важным является вопрос о расположении критических банкоматов — находятся ли они на открытой местности, а не в торговых центрах, куда в X-час может не быть доступа.

На сайте bank.lv есть карта критических банкоматов, позволяющая найти ближайший банкомат в Латвии, где можно снять наличные. Этот ресурс создан для обеспечения доступности наличных средств по всей территории страны. Поэтому жителям стоит заранее изучить карту расположения критических банкоматов.

Эксперты в один голос советую всегда иметь при себе некоторое количество наличных денег, на случай непредвиденных ситуаций. Очень рекомендуется иметь резервное средство для аутентификации, которое может пригодиться в кризисной ситуации (например, eParaksts mobile). Также важно следить за социальными сетями Банка Латвии и своего коммерческого банка, так как именно там информация появляется быстрее всего.